Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 декабря

29 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 30 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2856,68 (+1,8) руб./грамм; на серебро - 34,16 (+0,51) руб./грамм; на платину - 1760,02 (-16,95) руб./грамм; на палладий - 2836,58 (+2,38) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,83 пункта (0,459%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2369,33 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 40016,522 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 138,974 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6155 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1642 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7685 руб. Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 755 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1674 руб. Минимальный курс юаня составил 9,728 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,728 руб., максимальный -... читать дальше

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ажаемые коллеги и друзья! Коллектив Русбондс от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Коллектив Русбондс от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть наступающий год принесет вам яркие впечатления и радость, новые победы и свершения! Пусть наступающий год принесет вам яркие впечатления и радость, новые победы и свершения! Мира, любви и гармонии вам и вашим... Мира, любви и гармонии вам и вашим...

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Рынок акций РФ завершил торги в последний день уходящего года на подъеме. Индекс МосБиржи увеличился за счет ослабления рубля, индекс РТС из-за этого же фактора немного растерял утренний рост. Накануне индексы в США показали смешанную динамику и завершили неделю... Накануне индексы в США показали смешанную динамику и завершили неделю... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специализированный банк для финансирования строительства многоквартирных домов, сообщается на сайте Кремля. "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание с... "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание с... читать дальше

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Минюст России зарегистрировал указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также изменяет подход к коэффициентам "возраст-стаж" и "бонус-малус", следует из материалов на сайте регулятора. Указание вступит в силу в течение 10 дней после... читать дальше

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах по созданию фармхолдинга в РФ. "Буквально вчера мы одобрили инвестиции с нашими партнерами в фармкластер и вместе с (АФК) "Системой" - это... читать дальше

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Два миллиарда человек работают неофициально, говорится в последнем докладе о "неформальной экономике" Международной организации труда (МОТ). Это составляет более 60% работающего населения планеты. Большинство этих людей не имеют нормальных условий труда и социальных... читать дальше

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что фонд считает возможным снизить бюджетное финансирование по национальным проектам. "Что касается национальных проектов, то мы активно подключились... Мы... читать дальше

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ООО "Концерн "Россиум" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 25 млрд рублей, реализовав 40% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 25 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере... Сбор заявок на бонды прошел 25 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере... читать дальше

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Заводы автоконцернов Nissan и Hyundai в Петербурге с воскресенья остановят конвейеры на период новогодних праздников. Зимние каникулы продлятся на предприятиях до 8 января следующего года включительно, с 9 января конвейеры вновь заработают. Ранее, с 24 декабря, в отпуск... Ранее, с 24 декабря, в отпуск... читать дальше

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах по созданию цифрового моста между Японией и Европой через РФ. К.Дмитриев рассказал В.Путину об итогах работы РФПИ за год и реализуемых... читать дальше

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Россия ввела новый запрет на ввоз ряда товаров из Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в $510 млн, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. В 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены сегодняшним постановлением, составил $468,9 млн. В... читать дальше

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