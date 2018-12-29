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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 79,4605 руб.
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Доля инвестиций в ВВП РФ в 3-м квартале снизилась до 18,7%
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29 декабря 2018 года 12:45

ЦБ РФ установил курс евро с 30 декабря в размере 79,4605 руб.

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29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 декабря, составляет 79,4605 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,76 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Как и в предыдущие месяцы, ситуация в экономике в ноябре оставалась неоднородной, отмечается в очередном комментарии Банка России "Экономика: факты, оценки, комментарии". Если потребительский спрос демонстрировал оживление на фоне роста кредитования и предстоящего повышения НДС,...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 15:42
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Банк России 9 января проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-15-22BR1-8 на 4 млрд 257 млн 49 тыс. рублей с минимальной ценой 99,976% от номинала и выпуска №4-16-22BR1-8 на 121 млрд 512 млн 7 тыс. рублей с минимальной ценой 99,958% от...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 83704,21 млн руб.
В среду, 9 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 83704,21 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 5557,67 млн руб.
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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29 декабря 2018 года 15:25
Денежная масса в РФ в национальном определении в ноябре выросла на 1,5%
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2018 года увеличилась на 1,5% - до 44 трлн 892,1 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте Банка России.

В январе-ноябре показатель 2018 года вырос на 5,8%.

В годовом...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 15:12
Россия в 2018 году установила рекорд по суточной добычи нефти
Россия завершает 2018 год с новым рекордом суточной добычи нефти в 1,568 млн тонн, или 11,49 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), который был установлен 28 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

В целом же с 1 по 28...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 15:05
Ставка 22-го купона бондов ФСК 29-й серии установлена в размере 4,8%
АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 22-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 15:04
Россия и Китай согласовали списки экспортеров молочной продукции
Россия и Китай согласовали списки предприятий - экспортеров молочной продукции, сообщил Россельхознадзор. Взаимные поставки молочной продукции (кроме сухого молока) возможны с 29 декабря с аккредитованных сторонами предприятий.

На официальном сайте Главного таможенного...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 14:51
Россия запретила ввоз пива, пшеницы и подсолнечного масла с Украины
Россия запретила ввоз с Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в субботу. Также запрещены поставки подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций.

Кроме того, в перечень...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 29 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,03 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2362,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2367,68 (+0,39%) пункта, минимальное - 2357,1 (-0,06%)...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 14:39
Средняя цена нефти Urals в 2018 году выросла на 32%
Средняя цена нефти марки Urals в 2018 году сложилась в размере $70,01 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. В 2017 году она составила $53,03 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 32%.

В декабре средняя цена нефти составила $57,59 за...
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29 декабря 2018 года 14:27
Россия запрещает ввоз из Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия
Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 14:17
Банк России отмечает незначительное снижение числа жалоб потребителей в ноябре
Потребители финансовых услуг в ноябре 2018 года направили в Банк России 20,4 тыс. обращений, что на 2% меньше, чем в октябре этого же года. Причем жалобы на некредитные финансовые организации (НФО) сократились на 6%, а на банки уменьшились на 3%, говорится в сообщении...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 14:00
Инфляция в декабре составила 0,8%, за 2018 год - 4,2%
В декабре 2018 года инфляция составила 0,8% после 0,5% в ноябре, 0,4% октябре и 0,2% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

С начала года цены выросли на 4,2%.

В декабре 2017 года потребительские цены...    читать дальше
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29 декабря 2018 года 13:45
"Эксперт РА" понизил рейтинг компании "Белуга групп" до уровня "ruBBB+"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Белуга групп" до уровня "ruВВВ+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее рейтинг компании был установлен на уровне "ruA-".

В 2018 году компания осуществила...    читать дальше
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