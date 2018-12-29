Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 316,7 млрд руб.

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В среду, 9 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 83704,21 млн руб.

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В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 5557,67 млн руб.

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В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн.

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2018 года увеличилась на 1,5% - до 44 трлн 892,1 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте Банка России.

В январе-ноябре показатель 2018 года вырос на 5,8%.