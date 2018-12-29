.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 316,7 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Доля инвестиций в ВВП РФ в 3-м квартале снизилась до 18,7%
Доля инвестиций в ВВП РФ в 3-м квартале снизилась до 18,7% с 19,8%, свидетельствуют данные Росстата. Экономика РФ в июле-сентябре выросла на 1,5%
 
Инфляция в декабре составила 0,8%, за 2018 год - 4,2%
В декабре 2018 года инфляция составила 0,8% после 0,5% в ноябре, 0,4% октябре и 0,2% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 4,2%. В декабре 2017 года...
 
Рост деловой активности в сфере услуг РФ был существенным, несмотря на снижение
Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2018 года снизился до 54,4 пункта с 55,6 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в...
 
Авиабилеты в 2019 году подорожают вслед за керосином
Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5-7%, прогнозируют опрошенные "Известиями" билетные агрегаторы. Подорожание перелетов, запланированных в 1-м квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%, хотя и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 декабря 2018 года 10:23

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 316,7 млрд руб.

 0  
29 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 316,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 215,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
29 декабря 2018 года 15:47
Ситуация в экономике в ноябре 2018 года оставалась неоднородной - ЦБ РФ
Как и в предыдущие месяцы, ситуация в экономике в ноябре оставалась неоднородной, отмечается в очередном комментарии Банка России "Экономика: факты, оценки, комментарии". Если потребительский спрос демонстрировал оживление на фоне роста кредитования и предстоящего повышения НДС,...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:42
ЦБ РФ 9 января проведет аукцион по размещению 15-го и 16-го выпусков КОБР на 125,8 млрд рублей
Банк России 9 января проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-15-22BR1-8 на 4 млрд 257 млн 49 тыс. рублей с минимальной ценой 99,976% от номинала и выпуска №4-16-22BR1-8 на 121 млрд 512 млн 7 тыс. рублей с минимальной ценой 99,958% от...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 83704,21 млн руб.
В среду, 9 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 83704,21 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 5557,67 млн руб.
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 5557,67 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:25
Денежная масса в РФ в национальном определении в ноябре выросла на 1,5%
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2018 года увеличилась на 1,5% - до 44 трлн 892,1 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте Банка России.

В январе-ноябре показатель 2018 года вырос на 5,8%.

В годовом...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:12
Россия в 2018 году установила рекорд по суточной добычи нефти
Россия завершает 2018 год с новым рекордом суточной добычи нефти в 1,568 млн тонн, или 11,49 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), который был установлен 28 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

В целом же с 1 по 28...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:05
Ставка 22-го купона бондов ФСК 29-й серии установлена в размере 4,8%
АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 22-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 15:04
Россия и Китай согласовали списки экспортеров молочной продукции
Россия и Китай согласовали списки предприятий - экспортеров молочной продукции, сообщил Россельхознадзор. Взаимные поставки молочной продукции (кроме сухого молока) возможны с 29 декабря с аккредитованных сторонами предприятий.

На официальном сайте Главного таможенного...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 14:51
Россия запретила ввоз пива, пшеницы и подсолнечного масла с Украины
Россия запретила ввоз с Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в субботу. Также запрещены поставки подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций.

Кроме того, в перечень...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 29 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,03 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2362,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2367,68 (+0,39%) пункта, минимальное - 2357,1 (-0,06%)...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 14:39
Средняя цена нефти Urals в 2018 году выросла на 32%
Средняя цена нефти марки Urals в 2018 году сложилась в размере $70,01 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. В 2017 году она составила $53,03 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 32%.

В декабре средняя цена нефти составила $57,59 за...
.
29 декабря 2018 года 14:27
Россия запрещает ввоз из Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия
Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 14:17
Банк России отмечает незначительное снижение числа жалоб потребителей в ноябре
Потребители финансовых услуг в ноябре 2018 года направили в Банк России 20,4 тыс. обращений, что на 2% меньше, чем в октябре этого же года. Причем жалобы на некредитные финансовые организации (НФО) сократились на 6%, а на банки уменьшились на 3%, говорится в сообщении...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 14:00
Инфляция в декабре составила 0,8%, за 2018 год - 4,2%
В декабре 2018 года инфляция составила 0,8% после 0,5% в ноябре, 0,4% октябре и 0,2% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

С начала года цены выросли на 4,2%.

В декабре 2017 года потребительские цены...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 13:45
"Эксперт РА" понизил рейтинг компании "Белуга групп" до уровня "ruBBB+"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Белуга групп" до уровня "ruВВВ+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее рейтинг компании был установлен на уровне "ruA-".

В 2018 году компания осуществила...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.