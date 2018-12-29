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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 316,7 млрд руб.
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29 декабря 2018 года 10:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 316,7 млрд руб.
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29 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 316,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 215,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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29 декабря 2018 года 15:47
Как и в предыдущие месяцы, ситуация в экономике в ноябре оставалась неоднородной, отмечается в очередном комментарии Банка России "Экономика: факты, оценки, комментарии". Если потребительский спрос демонстрировал оживление на фоне роста кредитования и предстоящего повышения НДС,... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:42
Банк России 9 января проведет аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-15-22BR1-8 на 4 млрд 257 млн 49 тыс. рублей с минимальной ценой 99,976% от номинала и выпуска №4-16-22BR1-8 на 121 млрд 512 млн 7 тыс. рублей с минимальной ценой 99,958% от... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 83704,21 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 5557,67 млн руб.
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 5557,67 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:30
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн
В среду, 9 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $85,35 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:25
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в ноябре 2018 года увеличилась на 1,5% - до 44 трлн 892,1 млрд рублей, сообщается в информации, размещенной на сайте Банка России. В январе-ноябре показатель 2018 года вырос на 5,8%. В годовом... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:12
Россия завершает 2018 год с новым рекордом суточной добычи нефти в 1,568 млн тонн, или 11,49 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), который был установлен 28 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. В целом же с 1 по 28... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:05
АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 22-го купона облигаций 29-й серии в размере 4,8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше
.29 декабря 2018 года 15:04
Россия и Китай согласовали списки предприятий - экспортеров молочной продукции, сообщил Россельхознадзор. Взаимные поставки молочной продукции (кроме сухого молока) возможны с 29 декабря с аккредитованных сторонами предприятий. На официальном сайте Главного таможенного... читать дальше
.29 декабря 2018 года 14:51
Россия запретила ввоз с Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в субботу. Также запрещены поставки подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций. Кроме того, в перечень... читать дальше
.29 декабря 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,03 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2362,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2367,68 (+0,39%) пункта, минимальное - 2357,1 (-0,06%)... читать дальше
.29 декабря 2018 года 14:39
Средняя цена нефти марки Urals в 2018 году сложилась в размере $70,01 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. В 2017 году она составила $53,03 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 32%. В декабре средняя цена нефти составила $57,59 за...
.29 декабря 2018 года 14:27
Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства. В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на... читать дальше
.29 декабря 2018 года 14:17
Потребители финансовых услуг в ноябре 2018 года направили в Банк России 20,4 тыс. обращений, что на 2% меньше, чем в октябре этого же года. Причем жалобы на некредитные финансовые организации (НФО) сократились на 6%, а на банки уменьшились на 3%, говорится в сообщении... читать дальше
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29 декабря 2018 года 14:00
В декабре 2018 года инфляция составила 0,8% после 0,5% в ноябре, 0,4% октябре и 0,2% в сентябре, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 4,2%. В декабре 2017 года потребительские цены... читать дальше
.29 декабря 2018 года 13:45
ейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Белуга групп" до уровня "ruВВВ+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее рейтинг компании был установлен на уровне "ruA-". В 2018 году компания осуществила... читать дальше
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