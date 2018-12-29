.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 69,5218 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
Утечки информации для компаний подорожали до $3,86 млн
Цена одной утечки информации из компании в среднем в мире выросла в 2018 году на 6,4% — до $3,86 млн, пишут "Известия", ссылаясь на глобальное исследование IBM Security и Ponemon Institute. Это связано с ростом объема информации, которая пострадала...
 
Автоперевозчики просят правительство вмешаться
Отраслевые объединения автоперевозчиков просят правительство принять меры, сглаживающие последствия резкого роста цен на топливо — на 30% за год, отмены с 1 января льготы по транспортному налогу для плательщиков по системе "Платон" и повышения НДС,...
 
Уровень налоговой нагрузки не вырос в отличие от сбора налогов
Общий уровень налоговой нагрузки в РФ в 2018 году увеличивался исключительно за счет ТЭКа, алкоголя и табака — фиксируемое Федеральной налоговой службой (ФНС) соотношение между оборотами увеличилось лишь в этих секторах, пишет "Коммерсант". В...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 декабря 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 69,5218 руб.

 0  
29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
29 декабря 2018 года 08:55
За 11 месяцев рост объема выдачи рублевых ипотечных кредитов в РФ составил 54%, ставка в ноябре поднялась до 9,52% - ЦБ
В январе-ноябре 2018 года кредитные организации РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на 2 трлн 671,8 млрд рублей, что на 54% больше, чем за 11 месяцев 2017 года (1 трлн 730,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Количество...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 08:44
Фондовые индикаторы США изменились разнонаправленно, впервые в декабре завершили неделю подъемом
По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения, однако рынок акций завершил неделю подъемом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился вчера на 76,42 пункта (0,33%) и...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...
.
29 декабря 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску облигаций на общую сумму 131,51 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску облигаций на общую сумму 131,51 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
29 декабря 2018 года 08:30
Нефть завершила пятницу в плюсе: Brent прибавил всего 0,08%, WTI - 1,6%
Вчера в ходе торгов нефтяной рынок поднимался после снижения накануне, демонстрируя сохранение ставшей привычной в последнее время волатильности. При этом днем курс Brent проваливался в минус - до $52 за баррель.

После публикации данных Минэнерго США, указавших на самое...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 08:22
За год сотня крупнейших компаний мира по капитализации подешевела на 10%
В 2018 году первая сотня самых дорогих компаний мира подешевела на 10% - до $18 трлн, пишет swissinfo со ссылкой на данные исследования EY.

В десятку крупнейших корпораций мира по капитализации по состоянию на 21 декабря входили 8 компаний США и 2 - из Китая. Большую...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 08:12
Европейские рынки акций продемонстрировали вчера самый быстрый подъем с апреля
В ходе вчерашних торгов рынки акций Западной Европы продемонстрировали самый быстрый подъем с апреля, при этом сохранялась повышенная волатильность.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 2% - до 336,23 пункта, прирост...    читать дальше
.
29 декабря 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,6581 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 79,6581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,01 коп.
.
29 декабря 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 69,5218 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп.
.
29 декабря 2018 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Японии, Европейском Союзе нерабочий день.

Это автоматическое сообщение.
.
28 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 28 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,69 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,5 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 декабря выросла на 0,99% и составила 39877,548 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39877,548 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 391,651 млрд руб., или на...
.
28 декабря 2018 года 19:23
АКРА повысило рейтинг ЛК "Европлан" и выпуска его облигаций до уровня "А(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг лизинговой компании (ЛК) "Европлан" и ее облигаций серии БО-08 c "А-(RU)" до "А(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Повышение кредитного рейтинга компании стало...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,45 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,45 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,6042 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6042 руб.

Минимальный курс евро составил 79,305 руб.,...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0919 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0919 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,05 руб., максимальный -...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.