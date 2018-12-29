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29 декабря 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 69,5218 руб.
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29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп.
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За 11 месяцев рост объема выдачи рублевых ипотечных кредитов в РФ составил 54%, ставка в ноябре поднялась до 9,52% - ЦБ
В январе-ноябре 2018 года кредитные организации РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на 2 трлн 671,8 млрд рублей, что на 54% больше, чем за 11 месяцев 2017 года (1 трлн 730,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество... читать дальше
.29 декабря 2018 года 08:44
По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения, однако рынок акций завершил неделю подъемом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился вчера на 76,42 пункта (0,33%) и... читать дальше
.29 декабря 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на...
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску облигаций на общую сумму 131,51 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
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Вчера в ходе торгов нефтяной рынок поднимался после снижения накануне, демонстрируя сохранение ставшей привычной в последнее время волатильности. При этом днем курс Brent проваливался в минус - до $52 за баррель. После публикации данных Минэнерго США, указавших на самое... читать дальше
.29 декабря 2018 года 08:22
В 2018 году первая сотня самых дорогих компаний мира подешевела на 10% - до $18 трлн, пишет swissinfo со ссылкой на данные исследования EY. В десятку крупнейших корпораций мира по капитализации по состоянию на 21 декабря входили 8 компаний США и 2 - из Китая. Большую... читать дальше
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В ходе вчерашних торгов рынки акций Западной Европы продемонстрировали самый быстрый подъем с апреля, при этом сохранялась повышенная волатильность. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 2% - до 336,23 пункта, прирост... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 79,6581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,01 коп.
.29 декабря 2018 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп.
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Сегодня в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Японии, Европейском Союзе нерабочий день. Это автоматическое сообщение.
.28 декабря 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,69 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,5 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.28 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 декабря выросла на 0,99% и составила 39877,548 млрд руб.
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.28 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 69,45 руб.
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.28 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6042 руб. Минимальный курс евро составил 79,305 руб.,... читать дальше
.28 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0919 руб. Минимальный курс юаня составил 10,05 руб., максимальный -... читать дальше
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