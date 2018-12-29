ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 69,5218 руб.

29 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп.

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В январе-ноябре 2018 года кредитные организации РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на 2 трлн 671,8 млрд рублей, что на 54% больше, чем за 11 месяцев 2017 года (1 трлн 730,9 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество... Количество... читать дальше

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По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения, однако рынок акций завершил неделю подъемом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился вчера на 76,42 пункта (0,33%) и... Индекс Dow Jones Industrial Average снизился вчера на 76,42 пункта (0,33%) и... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 75000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску облигаций на общую сумму 131,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Вчера в ходе торгов нефтяной рынок поднимался после снижения накануне, демонстрируя сохранение ставшей привычной в последнее время волатильности. При этом днем курс Brent проваливался в минус - до $52 за баррель. После публикации данных Минэнерго США, указавших на самое... После публикации данных Минэнерго США, указавших на самое... читать дальше

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В 2018 году первая сотня самых дорогих компаний мира подешевела на 10% - до $18 трлн, пишет swissinfo со ссылкой на данные исследования EY. В десятку крупнейших корпораций мира по капитализации по состоянию на 21 декабря входили 8 компаний США и 2 - из Китая. Большую... В десятку крупнейших корпораций мира по капитализации по состоянию на 21 декабря входили 8 компаний США и 2 - из Китая. Большую... читать дальше

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В ходе вчерашних торгов рынки акций Западной Европы продемонстрировали самый быстрый подъем с апреля, при этом сохранялась повышенная волатильность. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 2% - до 336,23 пункта, прирост... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 2% - до 336,23 пункта, прирост... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 79,6581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,01 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп.

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Сегодня в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Японии, Европейском Союзе нерабочий день. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,69 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,5 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39877,548 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 391,651 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг лизинговой компании (ЛК) "Европлан" и ее облигаций серии БО-08 c "А-(RU)" до "А(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга компании стало... Повышение кредитного рейтинга компании стало... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,45 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6042 руб. Минимальный курс евро составил 79,305 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,305 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0919 руб. Минимальный курс юаня составил 10,05 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,05 руб., максимальный -... читать дальше

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