Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0919 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0919 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,05 руб., максимальный - 10,158 руб. Было заключено 122 сделки. Объем торгов составил 585,2 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,068 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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