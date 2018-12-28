Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,3089 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,3089 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,1225 руб., максимальный - 69,605 руб. Было заключено 22864 сделки. Объем торгов составил 154920,98 млн руб., что на 115% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,2775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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