Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,3815 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3815 руб.

Минимальный курс евро составил 79,11 руб., максимальный - 79,665 руб. Было заключено 6675 сделок. Объем торгов составил 43514,56 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,37 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.