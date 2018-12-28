Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 декабря

28 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 29 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2854,88 (+40,13) руб./грамм; на серебро - 33,65 (+1,15) руб./грамм; на платину - 1776,97 (+14,29) руб./грамм; на палладий - 2834,2 (+44,03) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,69 пункта (1,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,5 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39877,548 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 391,651 млрд руб., или на...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг лизинговой компании (ЛК) "Европлан" и ее облигаций серии БО-08 c "А-(RU)" до "А(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга компании стало... Повышение кредитного рейтинга компании стало... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,45 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,6042 руб. Минимальный курс евро составил 79,305 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,305 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 436 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0919 руб. Минимальный курс юаня составил 10,05 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,05 руб., максимальный -... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 46 тыс. баррелей - до 441,411 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3003 тыс. баррелей и составили 233,106 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 3003 тыс. баррелей и составили 233,106 млн баррелей,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, и завершил пятницу в плюсе. Европейские фондовые индексы весь день держались зеленой зоны. Европейские фондовые индексы весь день держались зеленой зоны. Фондовые индексы АТР продемонстрировали смешанные результаты в пятницу, завершившую самый тяжелый год для этих рынков с 2011... Фондовые индексы АТР продемонстрировали смешанные результаты в пятницу, завершившую самый тяжелый год для этих рынков с 2011... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются незначительно и разнонаправленно. Тем не менее рынок акций может завершить неделю подъемом впервые в этом месяце, пишет MarketWatch. С начала этой недели, оказавшейся неполной из-за празднования Рождества, Dow Jones и S&P 500... С начала этой недели, оказавшейся неполной из-за празднования Рождества, Dow Jones и S&P 500... читать дальше

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Министерство финансов РФ вдвое увеличило максимальный совокупный лимит страховой ответственности АО "ЭКСАР" (входит в группу Российского экспортного центра, РЭЦ), теперь он составляет $20 млрд, сообщил РЭЦ. Договор о предоставлении прямой государственной гарантии РФ на... Договор о предоставлении прямой государственной гарантии РФ на... читать дальше

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Российско-узбекский товарооборот за 10 месяцев 2018 года составил $3,5 млрд, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 26,3%, сообщил посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев на пресс-конференции в Ташкенте. "Результатом, в том числе интенсивного... "Результатом, в том числе интенсивного... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-36m-001Р-28R номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 61,79% выпуска на 1,235 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, 30 ноября эмитент начал... Как сообщалось, 30 ноября эмитент начал... читать дальше

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В декабре 2018 года индекс производственной активности Чикаго (Индекс ISM-Chicago) снизился до 65,4 пункта по сравнению с 66,4 пункта в ноябре, свидетельствуют данные Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго. Экономисты прогнозировали большее снижение... Экономисты прогнозировали большее снижение...

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 28 декабря подтвердило кредитный рейтинг банка "Союз" на уровне "BB+(RU)", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства. Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг банка... Как поясняется в сообщении, кредитный рейтинг банка... читать дальше

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Сбербанк России 24 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-26R объемом $50 млн, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Номинал одной облигации - $1 тыс. Срок обращения выпуска составляет 5 лет. Номинал одной облигации - $1 тыс. Бонды будут... Бонды будут... читать дальше

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В 2019 году Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует рост экономики Таджикистана на 7%, говорится в обзоре ЕАБР. Этот показатель самый высокий среди государств-членов ЕАБР. Этот показатель самый высокий среди государств-членов ЕАБР. "Экономический рост в Таджикистане во многом будет определяться реализацией... "Экономический рост в Таджикистане во многом будет определяться реализацией... читать дальше

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