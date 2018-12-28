.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 215,5 млрд руб.
.
28 декабря 2018 года 11:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 215,5 млрд руб.
|0
28 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 215,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 235,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 декабря 2018 года 13:31
Оценку действий ЦБ, который аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, должно давать правительство - Песков
Кремль считает, что Центробанк, отозвав лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера у пяти компаний, действовал в рамках своих полномочий, оценку этого шага должно давать правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это скорее вопрос к... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:16
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил бюджет-2019 с дефицитом в размере 1,1% ВВП при прогнозе замедления темпа роста экономки до 5,4%. Своим постановлением, которое опубликовано сегодня в официальных узбекских СМИ в пятницу, Ш.Мирзиеев утвердил прогноз основных... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,55 пункта (1,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2358,68 (+1,33%) пункта, минимальное -... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:08
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Акрон" (MOEX: AKRN) на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Уровень общей долговой нагрузки группы оценивается агентством как... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:05
Повышенная волатильность фондовых рынков Европы сохраняется - основные европейские индикаторы резко поднимаются в пятницу после существенного падения накануне. Оптимизма европейскому рынку акций в пятницу придало восстановление американских индексов накануне. Так,... читать дальше
.28 декабря 2018 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 68,4215 руб.
Максимальное значение за месяц (с 28 ноября по 28 декабря) - 68,4215 руб. за доллар, минимальное значение - 65,4371 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,10 руб. Это автоматическое сообщение.
.28 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,57/80,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 49 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.28 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 68,42/70,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,42/70,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.28 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 28 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 68,63/69,74 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,63/69,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.28 декабря 2018 года 13:01
Банк России 9 января выпускает в обращение памятные серебряную 3-рублевую монету и 25-рублевую монету из недрагоценных металлов серии "75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Также будет выпущена серебряная... читать дальше
.28 декабря 2018 года 12:51
Евразийский банк развития (ЕАБР) ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году. "В Казахстане замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019 года будет определяться предпринятыми мерами в области денежно-кредитной политики наряду с... читать дальше
.28 декабря 2018 года 12:42
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в субботу, 29 декабря, в российской столице, сообщили в пятницу в пресс-службе главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий... читать дальше
.28 декабря 2018 года 12:31
Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2018 году вырос до нового максимума - свыше 201 млрд куб. м с 194,4 млрд куб. м в 2017 году, заявил сегодня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на праздничном итоговом селекторном совещании в... читать дальше
.28 декабря 2018 года 12:21
Принятое Советом ЕС 21 декабря постановление о продлении на шесть месяцев до 31 июля 2019 года экономических санкций ЕС в отношении России опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" ЕС. "Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в... читать дальше
.28 декабря 2018 года 12:12
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп. Это автоматическое сообщение.
.28 декабря 2018 года 12:12
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 79,6581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,01 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.