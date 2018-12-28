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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2081 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1461,54 млрд руб.
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28 декабря 2018 года 10:43
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2081 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1461,54 млрд руб.
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28 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 декабря составили по Российской Федерации 2081 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1541,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2216,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1700 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 декабря составили 1461,54 млрд руб. против 1471,57629 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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28 декабря 2018 года 13:31
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Повышенная волатильность фондовых рынков Европы сохраняется - основные европейские индикаторы резко поднимаются в пятницу после существенного падения накануне. Оптимизма европейскому рынку акций в пятницу придало восстановление американских индексов накануне. Так,... читать дальше
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Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 68,4215 руб.
Максимальное значение за месяц (с 28 ноября по 28 декабря) - 68,4215 руб. за доллар, минимальное значение - 65,4371 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,10 руб. Это автоматическое сообщение.
.28 декабря 2018 года 13:02
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 68,42/70,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,42/70,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.28 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 28 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 68,63/69,74 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,63/69,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
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.28 декабря 2018 года 12:12
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 79,6581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,01 коп. Это автоматическое сообщение.
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