.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2081 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1461,54 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
Утечки информации для компаний подорожали до $3,86 млн
Цена одной утечки информации из компании в среднем в мире выросла в 2018 году на 6,4% — до $3,86 млн, пишут "Известия", ссылаясь на глобальное исследование IBM Security и Ponemon Institute. Это связано с ростом объема информации, которая пострадала...
 
Автоперевозчики просят правительство вмешаться
Отраслевые объединения автоперевозчиков просят правительство принять меры, сглаживающие последствия резкого роста цен на топливо — на 30% за год, отмены с 1 января льготы по транспортному налогу для плательщиков по системе "Платон" и повышения НДС,...
 
Уровень налоговой нагрузки не вырос в отличие от сбора налогов
Общий уровень налоговой нагрузки в РФ в 2018 году увеличивался исключительно за счет ТЭКа, алкоголя и табака — фиксируемое Федеральной налоговой службой (ФНС) соотношение между оборотами увеличилось лишь в этих секторах, пишет "Коммерсант". В...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

28 декабря 2018 года 10:43

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2081 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1461,54 млрд руб.

 0
28 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 декабря составили по Российской Федерации 2081 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1541,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2216,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1700 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 декабря составили 1461,54 млрд руб. против 1471,57629 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 декабря 2018 года 13:31
Оценку действий ЦБ, который аннулировал лицензии у пяти форекс-дилеров, должно давать правительство - Песков
Кремль считает, что Центробанк, отозвав лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера у пяти компаний, действовал в рамках своих полномочий, оценку этого шага должно давать правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это скорее вопрос к...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 13:16
Дефицит бюджета Узбекистана в 2019 году составит 1,1% ВВП
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил бюджет-2019 с дефицитом в размере 1,1% ВВП при прогнозе замедления темпа роста экономки до 5,4%.

Своим постановлением, которое опубликовано сегодня в официальных узбекских СМИ в пятницу, Ш.Мирзиеев утвердил прогноз основных...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 28 декабря растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,55 пункта (1,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2358,68 (+1,33%) пункта, минимальное -...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 13:08
"Эксперт РА" присвоил рейтинг "Акрону" на уровне "ruA+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Акрон" (MOEX: AKRN) на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Уровень общей долговой нагрузки группы оценивается агентством как...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 13:05
Фондовая Европа торгуется на подъеме
Повышенная волатильность фондовых рынков Европы сохраняется - основные европейские индикаторы резко поднимаются в пятницу после существенного падения накануне.

Оптимизма европейскому рынку акций в пятницу придало восстановление американских индексов накануне. Так,...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 68,4215 руб.
Максимальное значение за месяц (с 28 ноября по 28 декабря) - 68,4215 руб. за доллар, минимальное значение - 65,4371 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,10 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
28 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 78,57/80,32 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,57/80,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 49 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
28 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 68,42/70,16 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,42/70,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.
28 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 28 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 68,63/69,74 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,63/69,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.
28 декабря 2018 года 13:01
ЦБ РФ 9 января выпускает монеты к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады
Банк России 9 января выпускает в обращение памятные серебряную 3-рублевую монету и 25-рублевую монету из недрагоценных металлов серии "75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Также будет выпущена серебряная...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 12:51
ЕАБР понизил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году до 3,9%
Евразийский банк развития (ЕАБР) ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году.

"В Казахстане замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019 года будет определяться предпринятыми мерами в области денежно-кредитной политики наряду с...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 12:42
Президенты Белоруссии и России проведут встречу 29 декабря в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в субботу, 29 декабря, в российской столице, сообщили в пятницу в пресс-службе главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 12:31
Экспорт "Газпрома" в этом году достиг нового рекорда, превысив 201 млрд куб. м
Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2018 году вырос до нового максимума - свыше 201 млрд куб. м с 194,4 млрд куб. м в 2017 году, заявил сегодня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на праздничном итоговом селекторном совещании в...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 12:21
Продление антироссийских санкций ЕС вступит в силу 29 декабря
Принятое Советом ЕС 21 декабря постановление о продлении на шесть месяцев до 31 июля 2019 года экономических санкций ЕС в отношении России опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" ЕС.

"Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в...    читать дальше
.
28 декабря 2018 года 12:12
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 69,5218 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
28 декабря 2018 года 12:12
ЦБ РФ установил курс евро с 29 декабря в размере 79,6581 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 79,6581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,01 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.