ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,388 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 78,388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,57 коп.

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Кремль считает, что Центробанк, отозвав лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера у пяти компаний, действовал в рамках своих полномочий, оценку этого шага должно давать правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это скорее вопрос к... читать дальше

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил бюджет-2019 с дефицитом в размере 1,1% ВВП при прогнозе замедления темпа роста экономки до 5,4%. Своим постановлением, которое опубликовано сегодня в официальных узбекских СМИ в пятницу, Ш.Мирзиеев утвердил прогноз основных... Своим постановлением, которое опубликовано сегодня в официальных узбекских СМИ в пятницу, Ш.Мирзиеев утвердил прогноз основных... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,55 пункта (1,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2358,68 (+1,33%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании "Акрон" (MOEX: AKRN) на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Уровень общей долговой нагрузки группы оценивается агентством как... Уровень общей долговой нагрузки группы оценивается агентством как... читать дальше

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Повышенная волатильность фондовых рынков Европы сохраняется - основные европейские индикаторы резко поднимаются в пятницу после существенного падения накануне. Оптимизма европейскому рынку акций в пятницу придало восстановление американских индексов накануне. Так,... Оптимизма европейскому рынку акций в пятницу придало восстановление американских индексов накануне. Так,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 28 ноября по 28 декабря) - 68,4215 руб. за доллар, минимальное значение - 65,4371 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,10 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,57/80,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 49 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,42/70,16 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,63/69,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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Банк России 9 января выпускает в обращение памятные серебряную 3-рублевую монету и 25-рублевую монету из недрагоценных металлов серии "75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Также будет выпущена серебряная... Также будет выпущена серебряная... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году. "В Казахстане замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019 года будет определяться предпринятыми мерами в области денежно-кредитной политики наряду с... "В Казахстане замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019 года будет определяться предпринятыми мерами в области денежно-кредитной политики наряду с... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в субботу, 29 декабря, в российской столице, сообщили в пятницу в пресс-службе главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий... "Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий... читать дальше

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Экспорт природного газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2018 году вырос до нового максимума - свыше 201 млрд куб. м с 194,4 млрд куб. м в 2017 году, заявил сегодня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на праздничном итоговом селекторном совещании в... читать дальше

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Принятое Советом ЕС 21 декабря постановление о продлении на шесть месяцев до 31 июля 2019 года экономических санкций ЕС в отношении России опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" ЕС. "Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в... "Данное решение вступает в силу на следующий день после его публикации в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 69,5218 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 79,6581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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