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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,815 руб.
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27 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,815 руб.
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27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,815 руб. Минимальный курс евро составил 78,08 руб., максимальный - 79,4875 руб. К этому времени было заключено 9927 сделок. Объем торгов составил 49398,01 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,27 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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