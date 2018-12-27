Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,1269 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1269 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,56 руб., максимальный - 69,5675 руб. Было заключено 19774 сделки. Объем торгов составил 110484,36 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,38 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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