Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,6395 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6395 руб.

Минимальный курс евро составил 78,06 руб., максимальный - 79,075 руб. Было заключено 5630 сделок. Объем торгов составил 38057,64 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,01 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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