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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 декабря в размере 78,388 руб.
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27 декабря 2018 года 12:36

ЦБ РФ установил курс евро с 28 декабря в размере 78,388 руб.

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27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 78,388 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,57 коп.

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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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27 декабря 2018 года 18:39
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27 декабря 2018 года 18:24
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27 декабря 2018 года 18:15
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Обследование этих двух сегментов проведет департамент финансовой стабильности Банка России с целью количественной оценки...    читать дальше
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27 декабря 2018 года 18:03
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27 декабря 2018 года 18:03
"Роснано" с 18:00 до 18:30 собирает заявки на облигации объемом 10 млрд рублей
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Параметры данного выпуска...    читать дальше
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27 декабря 2018 года 18:01
ГК "Автодор" завершила размещение 2 выпусков облигаций на 20,4 млрд рублей
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Сбор заявок на выпуски прошел 21 декабря.

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27 декабря 2018 года 17:55
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов более чем на процент
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В среду индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 подскочили почти на 5%, Nasdaq Composite - на 5,8%, их подъем был максимальным с марта 2009 года. При этом...    читать дальше
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27 декабря 2018 года 17:44
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Пекину и Вашингтону удалось достичь конкретных договоренностей о проведения двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам, заявил агентству Associated Press официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. По его словам, в настоящий момент стороны проводят...    читать дальше
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"Мы учитываем волатильную ситуацию на рынке. Мы подходим достаточно...    читать дальше
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27 декабря 2018 года 17:36
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