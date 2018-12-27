ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 декабря в размере 68,8762 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 68,8762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,03 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,2296 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,815 руб. Минимальный курс евро составил 78,08 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,08 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0482 руб. Минимальный курс юаня составил 9,953 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,953 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за ралли мировых бирж накануне, однако к вечеру сбавил "бычий" настрой из-за возврата пессимизма на внешних площадках. Индексы в США накануне взлетели на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009... Индексы в США накануне взлетели на 5-5,8%, показав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009... читать дальше

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Российское представительство японского автопроизводителя Mitsubishi ООО "MMC Рус" отзывает в РФ 4,950 тыс. автомобилей Outlander, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, проданные с марта по... Отзыву подлежат машины, проданные с марта по... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре 2018 года снизился со 136,4 пункта до 128,1 пункта - минимального уровня с июля, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board. Аналитики в среднем прогнозировали декабрьское значение на уровне 133,7... читать дальше

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Пассажирооборот российских авиакомпаний в 2018 году вырос на 9,8% по сравнению с показателем прошлого года, заявил на пресс-конференции глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. По его словам, пассажирооборот на всех видах транспорта вырос на 5,1% - до 589,5 млрд... По его словам, пассажирооборот на всех видах транспорта вырос на 5,1% - до 589,5 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ в начале 2019 года проведет стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования, следует из материалов на сайте регулятора. Обследование этих двух сегментов проведет департамент финансовой стабильности Банка России с целью количественной оценки... Обследование этих двух сегментов проведет департамент финансовой стабильности Банка России с целью количественной оценки... читать дальше

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Экономисты ожидают, что рост промпроизводства в России в декабре 2018 года составит 2,5% в годовом выражении, инфляция - 0,8%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в декабре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний,... читать дальше

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АО "Роснано" 27 декабря с 18:00 до 18:30 МСК собирает заявки на пятилетние облигации объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Организатор - Промсвязьбанк. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 декабря. Организатор - Промсвязьбанк. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 декабря. Параметры данного выпуска... Параметры данного выпуска... читать дальше

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ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") полностью разместила два выпуска облигаций серий БО-002Р-01 и БО-002Р-02 общим объемом 20,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуски прошел 21 декабря. Сбор заявок на выпуски прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона 12-летних... Ставка 1-го купона 12-летних... читать дальше

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Фондовая Америка начала торги падением после рекордного почти за 10 лет скачка накануне. В среду индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 подскочили почти на 5%, Nasdaq Composite - на 5,8%, их подъем был максимальным с марта 2009 года. При этом... В среду индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 подскочили почти на 5%, Nasdaq Composite - на 5,8%, их подъем был максимальным с марта 2009 года. При этом... читать дальше

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Пекину и Вашингтону удалось достичь конкретных договоренностей о проведения двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам, заявил агентству Associated Press официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. По его словам, в настоящий момент стороны проводят... читать дальше

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"Газпром нефть" закладывает в бюджет 2019 года цену на нефть в $50 за баррель, но при этом тестирует и более низкие уровни, сообщил в интервью телеканалу "Россия24" глава компании Александр Дюков. "Мы учитываем волатильную ситуацию на рынке. Мы подходим достаточно... "Мы учитываем волатильную ситуацию на рынке. Мы подходим достаточно... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) до уровня "ruAA" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA-" со "стабильным" прогнозом. "Снижение... "Снижение... читать дальше

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ООО "Стройжилинвест" установило ставку 10-го купона облигаций 1-й серии в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении организации. Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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