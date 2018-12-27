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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2216,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1471,58 млрд руб.
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27 декабря 2018 года 09:56

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2216,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1471,58 млрд руб.

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27 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 декабря составили по Российской Федерации 2216,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1700 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2097,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1680,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 декабря составили 1471,58 млрд руб. против 1617,88547 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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