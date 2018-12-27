27 декабря 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Декабрь 2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 декабря
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 декабря
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Декабрь 2018
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Ноябрь 2018
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27 декабря 2018 года 12:26
Российские компании сами уходят от расчетов в долларах, сталкиваясь с проблемами в проведении платежей, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, проведение политики дедолларизации продолжится. "Встречаемся... читать дальше
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27 декабря 2018 года 12:20
В ноябре 2018 года средний размер ипотечного кредита вырос на 15,5% (или на 315,3 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,34 млн. руб. (в ноябре 2017 года - 2,03 млн. руб.), говорится в исследовании НБКИ. Как отмечают аналитики бюро, это... читать дальше
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27 декабря 2018 года 12:11
Серьезных рисков отклонения от правительственного макропрогноза на 2019 год нет, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы создали хорошую базу для прогнозируемости основных макроэкономических показателей. Это и... читать дальше
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27 декабря 2018 года 12:02
В Министерстве труда и социальной защиты опровергли утверждения СМИ о готовящихся "массовых увольнениях". Как подчёркивается в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда, такие прогнозы не соответствуют действительности. По оценкам министерства, "в настоящее время ситуация на... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:53
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде декабря 2018 г. выросла до 7,40%... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 68,8762 руб. По... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:45
Cредневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 1,03 коп. - до 68, 8762 руб.... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:42
7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-109 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9806% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08%... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:37
Счетная палата опубликовала итоги анализа реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в части обеспечения прав коренных малочисленных народов в 2013 - 2018 годах.
Ведомство отметило риски нарушения правовых гарантий коренных... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:26
Крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. выплатит свыше $135 млн за урегулирование претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в связи с досрочным предоставлением ADR, говорится в сообщении SEC.
Регулятор утверждает, что банк предоставлял брокерам ADR,... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:17
Чемпионат мира по футболу (ЧМ) и рост популярности внутреннего туризма стали мощным драйвером для рынка хостелов, пишет "Коммерсант". Согласно данным OneTwoTrip, в 2018 году в системах бронирования было зарегистрировано 530 новых хостелов в 50 крупнейших городах России. Это на... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:08
В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщают "Известия", ссылаясь на ведомство. Компании уже предоставили в министерство свои предложения. В Союзе... читать дальше
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27 декабря 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9878 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,954 руб., максимальный -... читать дальше
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27 декабря 2018 года 10:58
ЗАО "Ипотечный агент "Московский" выплатил купонный доход по 7-8-му купону облигаций с ипотечным покрытием на 840 млн рублей, а также погасил часть номинальной стоимости на 8 млрд 402,250 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Таким образом сумма выплат (с учетом... читать дальше
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27 декабря 2018 года 10:53
Объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 11 месяцев 2018 года составил чуть более 1,45 млн единиц. Учитывая тот факт, что средневзвешенная цена автомобиля за это же время составила около 1,43 млн рублей, то емкость российского рынка в денежном выражении... читать дальше
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27 декабря 2018 года 10:45
Объем добычи нефти "Мессояханефтегаза" (СП "Газпром нефти" и "Роснефти") с начала 2018 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,4 миллиона тонн. Таким образом, предприятие досрочно выполнило годовой производственный план, говорится в... читать дальше
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