ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,5237 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 78,5237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,28 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,99 пункта (0,785%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2308,85 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) выставил оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии 001Р-04Р объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Количество приобретаемых облигаций - до 2 млн штук включительно, цена - 100% от номинала. Срок приобретения -... Количество приобретаемых облигаций - до 2 млн штук включительно, цена - 100% от номинала. Срок приобретения -... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 27358,409 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 231,012 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,168 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3859 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,7565 руб. Минимальный курс евро составил 78,21 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,21 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0248 руб. Минимальный курс юаня составил 9,972 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,972 руб., максимальный -... читать дальше

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ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" приобрело в рамках оферты по согласованию с владельцами 240 тыс. облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1... Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в положительной зоне на фоне попыток нефтяных цен приподняться. в Азии в среду динамика индексов была смешанной (Япония к закрытию выросла на 0,9%, Китай сократил потери до 0,3%). Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по... в Азии в среду динамика индексов была смешанной (Япония к закрытию выросла на 0,9%, Китай сократил потери до 0,3%). Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что, по... читать дальше

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Среди 30 компаний, акции которых включены в расчет подындекса Standard & Poor's 500 Energy, с начала текущего года "в плюс" вышла только одна. Капитализация ConocoPhillips к закрытию торгов в понедельник повысилась на 3,9%, сообщает агентство Bloomberg. Между тем... Капитализация ConocoPhillips к закрытию торгов в понедельник повысилась на 3,9%, сообщает агентство Bloomberg. Между тем... читать дальше

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Президент России Владимир Путин предложил российскому крупному бизнесу включиться в кампанию по развитию использования газомоторного в стране, об этом глава государства заявил на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений в среду в Кремле. "Нашим... "Нашим... читать дальше

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Спрос российских бизнесменов на организацию деловых поездок за границу в 2018 году вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом, подсчитали эксперты компании "Аэроклуб", занимающейся корпоративными путешествиями. Доля зарубежных направлений составила 38% от общего числа... Доля зарубежных направлений составила 38% от общего числа... читать дальше

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Президент России Владимир Путин определил приоритетные направления сотрудничества с бизнесом. "Какие направления для сотрудничества считаю приоритетными: прежде всего, это повышение производительности труда. Мы ставим перед собой задачу до 5% ее довести", - сказал... "Какие направления для сотрудничества считаю приоритетными: прежде всего, это повышение производительности труда. Мы ставим перед собой задачу до 5% ее довести", - сказал... читать дальше

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Американский рынок акций пытается восстановиться после существенных предрождественских потерь и в начале торговой сессии в среду демонстрируют положительную динамику. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск вырос на 0,8% и составлял 21966,78... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:49 мск вырос на 0,8% и составлял 21966,78... читать дальше

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Крупнейшие российские нефтегазовые компании расскажут чиновникам о том, как они снижают свою зависимость от долларовых расчетов. "Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы... "Мы собирались с крупнейшими компаниями недавно, это компании нефтегазового сектора, и мы договорились, что эти компании представят нам планы... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил о важности реализации национальных проектов и роли в ней представителей бизнеса. "Безусловно, очень важным является послушать ваши оценки того, что и как мы делаем, но безусловно, важнейшим направлением работы является реализация... "Безусловно, очень важным является послушать ваши оценки того, что и как мы делаем, но безусловно, важнейшим направлением работы является реализация... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ за январь-ноябрь 2018 года составила 202,586 млрд руб. против 90,118 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до... читать дальше

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