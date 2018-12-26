Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0248 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0248 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,972 руб., максимальный - 10,084 руб. Было заключено 124 сделки. Объем торгов составил 559,42 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,0365 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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