Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9867 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9867 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,975 руб., максимальный - 10,19 руб. Была заключена 91 сделка. Объем торгов составил 386,31 млн руб., что на 220% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,9801 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.