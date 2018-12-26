ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,4309 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 78,4309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,23 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,41 пункта (1,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2290,86 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 27127,397 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 520,396 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3757 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7798 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3711 руб. Минимальный курс евро составил 78,1 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,1 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 642 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,972 руб. Минимальный курс юаня составил 9,906 руб., максимальный - 10,0101... Минимальный курс юаня составил 9,906 руб., максимальный - 10,0101... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне обвалившихся мировых площадок в канун западного Рождества. Индексы в США накануне упали на 2,2-2,9% после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Фондовые биржи США работали по укороченному графику, а во... Индексы в США накануне упали на 2,2-2,9% после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Фондовые биржи США работали по укороченному графику, а во... читать дальше

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"Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершил размещение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 5 млрд 215,062 млн рублей, реализовав 98,75% выпуска на 5 млрд 149,941 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу... Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Соллерс-Финанс" на уровне "А-(RU)" со "стабильным" прогнозом, а также присвоило выпуску облигаций компании серии БО-П01 рейтинг на уровне "А-(RU)", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Сроки остановки морского газопровода из России в Германию Nord Stream в 2019 году будут почти такие же, как и в 2018 году - вторая половина июля, свидетельствуют данные газотранспортных компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Морская магистраль... Морская магистраль... читать дальше

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Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2019 год, а также принял к сведению информацию о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020-2021 годы. Как говорится в пресс-релизе компании, общий объем освоения... Как говорится в пресс-релизе компании, общий объем освоения... читать дальше

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Минприроды предлагает провести геологическую и экономическую переоценку ресурсов нераспределенного фонда недр в Арктике, говорится в сообщении ведомства. Данная работа будет проводиться в рамках подготовки комплексного проекта "Реализация минерально-сырьевого и логистического... читать дальше

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В сообщении с КНР возить грузы можно и по действующей железной дороге, строить для этого высокоскоростную магистраль (ВСМ) не обязательно, считает первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов. "Говорят: мы продлим (линию) до Китая, сделаем перевозку контейнеров,... читать дальше

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ЭБ 25 декабря завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К117 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 41% выпуска на 8,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К117 прошел 20 декабря. Ставка купона составила... Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К117 прошел 20 декабря. Ставка купона составила... читать дальше

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ЭБ полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-12 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,14% годовых. Ей соответствует доходность к погашению через 3 года на... Сбор заявок на облигации прошел 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,14% годовых. Ей соответствует доходность к погашению через 3 года на... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил максимальный объем задолженности кредитных организаций по операциям репо в иностранной валюте на 2019 год на уровне $15 млрд, как и годом ранее, говорится в сообщении регулятора. "Сохранение лимита позволит Банку России в случае необходимости оперативно... "Сохранение лимита позволит Банку России в случае необходимости оперативно... читать дальше

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Глава "ДОМ.РФ" Александр Плутник считает, что российская банковская система абсолютно готова к работе с эскроу-счетами для финансирования долевого строительства. "Мы считаем, что банковская система в целом абсолютно готова к проведению операций по эскроу-счетам, к обслуживанию... читать дальше

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