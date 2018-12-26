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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,4309 руб.
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26 декабря 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 78,4309 руб.

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26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 78,4309 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 54,23 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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25 декабря 2018 года 19:15
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25 декабря 2018 года 18:59
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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне обвалившихся мировых площадок в канун западного Рождества.

Индексы в США накануне упали на 2,2-2,9% после рекордного с 2008 года обвала на прошлой неделе. Фондовые биржи США работали по укороченному графику, а во...    читать дальше
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25 декабря 2018 года 18:57
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение облигаций на 5,2 млрд руб., разместив 98,75% выпуска
"Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") завершил размещение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 5 млрд 215,062 млн рублей, реализовав 98,75% выпуска на 5 млрд 149,941 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск размещен по закрытой подписке в пользу...    читать дальше
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25 декабря 2018 года 18:55
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25 декабря 2018 года 18:51
Nord Stream в 2019 году остановится на техобслуживание во 2-й половине июля
Сроки остановки морского газопровода из России в Германию Nord Stream в 2019 году будут почти такие же, как и в 2018 году - вторая половина июля, свидетельствуют данные газотранспортных компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG.

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25 декабря 2018 года 18:43
Совет директоров "Газпрома" утвердил бюджет и инвестпрограмму на 2019 год
Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2019 год, а также принял к сведению информацию о прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2020-2021 годы.

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25 декабря 2018 года 18:24
Силуанов: ВСМ - дорогой вариант для перевозки грузов
В сообщении с КНР возить грузы можно и по действующей железной дороге, строить для этого высокоскоростную магистраль (ВСМ) не обязательно, считает первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов. "Говорят: мы продлим (линию) до Китая, сделаем перевозку контейнеров,...    читать дальше
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25 декабря 2018 года 17:55
ВЭБ разместил 41% краткосрочных бондов ПБО-001Р-К117 на 8,2 млрд рублей
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Сбор заявок на бонды серии ПБО-001Р-К117 прошел 20 декабря. Ставка купона составила...    читать дальше
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25 декабря 2018 года 17:53
ВЭБ завершил размещение бондов ПБО-001Р-12 на 10 млрд рублей
ЭБ полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-12 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации прошел 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,14% годовых. Ей соответствует доходность к погашению через 3 года на...    читать дальше
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25 декабря 2018 года 17:45
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"Сохранение лимита позволит Банку России в случае необходимости оперативно...    читать дальше
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25 декабря 2018 года 17:29
Глава ДОМ.РФ: банки готовы к работе с эскроу-счетами для финансирования долевого строительства
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