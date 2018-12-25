ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 68,7448 руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 68,7448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,75 коп.

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Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры. "Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные... "Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2787,61 (+13,69) руб./грамм; на серебро - 32,43 (+0,12) руб./грамм; на платину - 1750,47 (+8,59) руб./грамм; на палладий - 2740,64 (+13,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре понизили прогнозы цен на нефть в 2019 году из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal. Нефть... Нефть... читать дальше

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Правление Национального банка Киргизии 24 декабря 2018 года приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 4,75%, сообщается на сайте регулятора. В сообщении отмечается, что в настоящее время инфляционные риски являются сбалансированными и находятся в рамках... В сообщении отмечается, что в настоящее время инфляционные риски являются сбалансированными и находятся в рамках... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,72 пункта (1,84%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2279,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2306,69 (-0,67%) пункта,... читать дальше

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В этом году рост зарубежного турпотока в Россию составил 20%, в следующем году этот рост продолжится и составит еще 15-20%, сообщила сегодня журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В начале года туроператоры... "В начале года туроператоры... читать дальше

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ООО "Группа компаний "Самолет" выставило на 31 января дополнительную оферту по облигациям серии БО-П04 объемом 700 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки могут быть поданы с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 30 января. Цена приобретения - 100% от номинальной... Заявки могут быть поданы с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 30 января. Цена приобретения - 100% от номинальной... читать дальше

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям рассказал о шести направлениях развития цифровой экономики. "Нам нужно создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях, работать мы планируем по шести... читать дальше

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Приоритетом расширения системы обязательной маркировки, концепцию которой утвердило правительство РФ, в ближайшем будущем будут товары с наибольшим риском незаконного оборота, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "В дальнейшем она сначала распространится на те... "В дальнейшем она сначала распространится на те... читать дальше

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Федеральный бюджет недополучает миллиарды рублей в год из-за фальсификата молочной продукции, по которому уплачивается НДС по льготной ставке в размере 10% вместо стандартных 18%. "Только недоплата НДС - примерно от 10 до 17 млрд рублей", - сказал глава Россельхознадзора Сергей... читать дальше

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Правительство РФ держит на контроле ситуацию с падением цен на нефть на мировых рынках, поводов для каких-либо экстренных совещаний с участием президента Владимира Путина нет, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... читать дальше

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ЦБ РФ во вторник разместил 15-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-15-22BR1-8) в объеме 2,63 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 6 млрд 887 млн рублей. Спрос по номиналу составил 2,63 млрд... Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 6 млрд 887 млн рублей. Спрос по номиналу составил 2,63 млрд... читать дальше

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На выполнение национальной программы "Цифровая экономика РФ" до 2024 года потребуется почти два триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Нам нужно создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях, работать мы планируем по шести... "Нам нужно создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях, работать мы планируем по шести... читать дальше

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ООО "Ред Софт" планирует 15 января начать размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 2 года. Ставка купонов составит 14% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 2 года. Ставка купонов составит 14% годовых, купоны квартальные. "Мосбиржа" 30 марта зарегистрировала... "Мосбиржа" 30 марта зарегистрировала... читать дальше

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Рождественская сессия на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона прошла в красной зоне вслед за резким снижением в Европе и США накануне. В лидерах падения во вторник оказались японские акции, поскольку площадки Японии были закрыты в понедельник в... В лидерах падения во вторник оказались японские акции, поскольку площадки Японии были закрыты в понедельник в... читать дальше

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Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает, что в Объединенных Арабских Эмиратах можно будет организовать производство ряда моделей автомобиля Aurus. "Новым участником (проекта Aurus) у нас становится компания Tawazun из Арабских Эмиратов. Коллеги активно... "Новым участником (проекта Aurus) у нас становится компания Tawazun из Арабских Эмиратов. Коллеги активно... читать дальше

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