Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9569 руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 279 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9569 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9201 руб., максимальный - 9,9946 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 166,13 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,94 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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