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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2266,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1585,57 млрд руб.
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25 декабря 2018 года 09:29

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2266,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1585,57 млрд руб.

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25 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 2266,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1832,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2529,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2091,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 декабря составили 1585,57 млрд руб. против 1540,34358 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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