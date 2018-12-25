Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2266,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1585,57 млрд руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 2266,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1832,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2529,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2091,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 декабря составили 1585,57 млрд руб. против 1540,34358 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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