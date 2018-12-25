.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,8886 руб.
.
25 декабря 2018 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,8886 руб.
|0
25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 77,8886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,31 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 декабря 2018 года 15:08
Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление, которым расширил список физических и юрлиц Украины, подпадающих под российские ограничительные меры. "Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные... читать дальше
.25 декабря 2018 года 15:02
ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2787,61 (+13,69) руб./грамм; на серебро - 32,43 (+0,12) руб./грамм; на платину - 1750,47 (+8,59) руб./грамм; на палладий - 2740,64 (+13,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.25 декабря 2018 года 14:55
Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре понизили прогнозы цен на нефть в 2019 году из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне, свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal. Нефть... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:47
Правление Национального банка Киргизии 24 декабря 2018 года приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 4,75%, сообщается на сайте регулятора. В сообщении отмечается, что в настоящее время инфляционные риски являются сбалансированными и находятся в рамках... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 42,72 пункта (1,84%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2279,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2306,69 (-0,67%) пункта,... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:38
В этом году рост зарубежного турпотока в Россию составил 20%, в следующем году этот рост продолжится и составит еще 15-20%, сообщила сегодня журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "В начале года туроператоры... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:34
ООО "Группа компаний "Самолет" выставило на 31 января дополнительную оферту по облигациям серии БО-П04 объемом 700 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки могут быть поданы с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 30 января. Цена приобретения - 100% от номинальной... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:28
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям рассказал о шести направлениях развития цифровой экономики. "Нам нужно создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях, работать мы планируем по шести... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:20
Товары с высоким риском незаконного оборота станут приоритетом расширения системы обязательной маркировки - Медведев
Приоритетом расширения системы обязательной маркировки, концепцию которой утвердило правительство РФ, в ближайшем будущем будут товары с наибольшим риском незаконного оборота, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "В дальнейшем она сначала распространится на те... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:11
Федеральный бюджет недополучает миллиарды рублей в год из-за фальсификата молочной продукции, по которому уплачивается НДС по льготной ставке в размере 10% вместо стандартных 18%. "Только недоплата НДС - примерно от 10 до 17 млрд рублей", - сказал глава Россельхознадзора Сергей... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:03
Правительство РФ держит на контроле ситуацию с падением цен на нефть на мировых рынках, поводов для каких-либо экстренных совещаний с участием президента Владимира Путина нет, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... читать дальше
.25 декабря 2018 года 14:02
ЦБ РФ во вторник разместил 15-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-15-22BR1-8) в объеме 2,63 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 6 млрд 887 млн рублей. Спрос по номиналу составил 2,63 млрд... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:55
На выполнение национальной программы "Цифровая экономика РФ" до 2024 года потребуется почти два триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Нам нужно создать условия для внедрения современных технологий во всех отраслях, работать мы планируем по шести... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:49
ООО "Ред Софт" планирует 15 января начать размещение облигаций серии 001Р-02 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 2 года. Ставка купонов составит 14% годовых, купоны квартальные. "Мосбиржа" 30 марта зарегистрировала... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:47
Рождественская сессия на открытых для торгов биржах Азиатско-Тихоокеанского региона прошла в красной зоне вслед за резким снижением в Европе и США накануне. В лидерах падения во вторник оказались японские акции, поскольку площадки Японии были закрыты в понедельник в... читать дальше
.25 декабря 2018 года 13:38
Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает, что в Объединенных Арабских Эмиратах можно будет организовать производство ряда моделей автомобиля Aurus. "Новым участником (проекта Aurus) у нас становится компания Tawazun из Арабских Эмиратов. Коллеги активно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.