Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9078 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9078 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8845 руб., максимальный - 9,9439 руб. Была заключена 121 сделка. Объем торгов составил 778,98 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8924 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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