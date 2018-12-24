Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,3841 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1679 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3841 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,2125 руб., максимальный - 68,7225 руб. Было заключено 16337 сделок. Объем торгов составил 82386,24 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,4475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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