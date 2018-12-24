Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,8127 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8127 руб.

Минимальный курс евро составил 77,6675 руб., максимальный - 78,1775 руб. Было заключено 6386 сделок. Объем торгов составил 48537,77 млн руб., что на 120% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,93 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.