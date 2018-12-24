Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 98 млрд руб.

24 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 98 млрд руб.

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анк ВТБ 25 декабря начнет сбор заявок на облигации серии Б-1-12 объемом 5 млрд рублей и серии Б-1-13 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Книга заявок будет открыта до 27 декабря. Книга заявок будет открыта до 27 декабря. Техническое размещение выпусков запланировано на 28... Техническое размещение выпусков запланировано на 28... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,9 пункта (1,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2322,27 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39425,136 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,064 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9593 руб. Минимальный курс евро составил 77,715 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,715 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,394 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9078 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8845 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,8845 руб., максимальный -... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга и его облигаций на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", сообщила пресс-служба агентства. Кредитный рейтинг города обусловлен высоким уровнем развития региональной... Кредитный рейтинг города обусловлен высоким уровнем развития региональной... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-12 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", говорится в сообщении АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБ.РФ. По причине отсутствия... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБ.РФ. По причине отсутствия... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индексы снижались в ходе укороченной предрождественской сессии, торги проходили лишь на некоторых биржах. Европейские фондовые индексы снижались в ходе укороченной предрождественской сессии, торги проходили лишь на некоторых биржах. Фондовые индексы АТР завершили торги разнонаправленными... Фондовые индексы АТР завершили торги разнонаправленными... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области на уровне "BBB+(RU)" с "позитивным" прогнозом и ее облигаций - на уровне "BBB+(RU)". Как отмечается в сообщении агентства, кредитный рейтинг Тамбовской области... Как отмечается в сообщении агентства, кредитный рейтинг Тамбовской области... читать дальше

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"СФО МОС МСП 1" установил ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением на 7 млрд рублей в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, эмитент с 20 по 24 декабря собирал заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года. Ориентир... Как сообщалось, эмитент с 20 по 24 декабря собирал заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года. Ориентир... читать дальше

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о продлении на год лицензий на аналоговое вещание для региональных каналов, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания. Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля 2019 года и... Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля 2019 года и... читать дальше

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В понедельник котировки фьючерсов на золото растут, драгметалл торгуется у максимального уровня с конца июня благодаря спросу на надежные активы на фоне обвала фондовых рынков и ослабления курса доллара. Февральские контракты на нью-йоркской бирже Comex подорожали к... Февральские контракты на нью-йоркской бирже Comex подорожали к... читать дальше

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ООО "Концерн "Россиум" 25 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение выпуска запланировано на 26 декабря. Техническое размещение выпуска запланировано на 26 декабря. Заявки инвесторов будет принимать... Заявки инвесторов будет принимать... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) 28 декабря проведет размещение облигаций серии 001Р-04Р объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги имеют один купон длительностью 2 года, ставка купона установлена в размере 8,2%, годовых. Номинал одной облигации - 1... Бумаги имеют один купон длительностью 2 года, ставка купона установлена в размере 8,2%, годовых. Номинал одной облигации - 1... читать дальше

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Группа "Черкизово" в 2018 году произведет 1 млн тонн мяса. "Мы реально заявляем о том, что в 2018 году произведем миллион тонн мяса", - сообщил основатель группы Игорь Бабаев во время посещения роботизированного завода компании в подмосковной Кашире главой Минсельхоза... "Мы реально заявляем о том, что в 2018 году произведем миллион тонн мяса", - сообщил основатель группы Игорь Бабаев во время посещения роботизированного завода компании в подмосковной Кашире главой Минсельхоза... читать дальше

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