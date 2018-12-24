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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,0085 руб.
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В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
Магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов
В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять...
 
Дана техоценка дальнейшего развития зеленой генерации в РФ
"Системный оператор" (СО, диспетчер энергосистемы) дал техническую оценку дальнейшего развития нестабильной зеленой генерации в России с учетом ограничений электросетей. До 2024 года поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового...
 
Требования к потребкредитам повысят 1 апреля 2019 г.
Совет директоров Банка России всерьез обеспокоен размахом, который принял рост потребительского кредитования. В третий раз в этом году он решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам, пишет "Российская газета". Повышение...
 
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24 декабря 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,0085 руб.

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24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 68,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,75 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
24 декабря 2018 года 20:02
ВТБ 25-27 декабря проведет сбор заявок на два выпуска облигаций объемом 15 млрд рублей
анк ВТБ 25 декабря начнет сбор заявок на облигации серии Б-1-12 объемом 5 млрд рублей и серии Б-1-13 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Книга заявок будет открыта до 27 декабря.

Техническое размещение выпусков запланировано на 28...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 24 декабря снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,9 пункта (1,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2322,27 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 19:31
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 декабря снизилась на 0,42% и составила 39425,136 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39425,136 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,064 млрд руб., или на...
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24 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,9593 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9593 руб.

Минимальный курс евро составил 77,715 руб.,...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,394 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,394 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9078 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9078 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8845 руб., максимальный -...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 19:07
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Петербурга и его бондов на уровне "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга и его облигаций на уровне "AAA(RU)", прогноз - "стабильный", сообщила пресс-служба агентства.

Кредитный рейтинг города обусловлен высоким уровнем развития региональной...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 19:04
АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБа на 10 млрд руб. рейтинг на уровне "AAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-12 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБ.РФ. По причине отсутствия...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:58
Индекс МосБиржи упал на 1,1%, индекс РТС - на 0,7%
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил понедельник в красной зоне.

Европейские фондовые индексы снижались в ходе укороченной предрождественской сессии, торги проходили лишь на некоторых биржах.

Фондовые индексы АТР завершили торги разнонаправленными...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:52
АКРА подтвердило рейтинг Тамбовской области и ее облигаций "BBB+(RU)", прогноз "позитивный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области на уровне "BBB+(RU)" с "позитивным" прогнозом и ее облигаций - на уровне "BBB+(RU)".

Как отмечается в сообщении агентства, кредитный рейтинг Тамбовской области...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:46
"СФО МОС МСП 1" установил ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением на 7 млрд руб. на уровне 9,1%
"СФО МОС МСП 1" установил ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением на 7 млрд рублей в размере 9,1% годовых, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, эмитент с 20 по 24 декабря собирал заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года. Ориентир...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:43
Региональным телеканалам на год продлены лицензии на аналоговое вещание
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о продлении на год лицензий на аналоговое вещание для региональных каналов, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля 2019 года и...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:33
Золото дорожает, торгуется на уровне полугодового максимума
В понедельник котировки фьючерсов на золото растут, драгметалл торгуется у максимального уровня с конца июня благодаря спросу на надежные активы на фоне обвала фондовых рынков и ослабления курса доллара.

Февральские контракты на нью-йоркской бирже Comex подорожали к...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:29
"Россиум" 25 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом 25 млрд рублей
ООО "Концерн "Россиум" 25 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 декабря.

Заявки инвесторов будет принимать...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:26
ГПБ 28 декабря проведет размещение облигаций серии 001Р-04Р на 2 млрд рублей
Газпромбанк (ГПБ) 28 декабря проведет размещение облигаций серии 001Р-04Р объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Бумаги имеют один купон длительностью 2 года, ставка купона установлена в размере 8,2%, годовых. Номинал одной облигации - 1...    читать дальше
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24 декабря 2018 года 18:25
В этом году группа "Черкизово" произведет миллион тонн мяса
Группа "Черкизово" в 2018 году произведет 1 млн тонн мяса.

"Мы реально заявляем о том, что в 2018 году произведем миллион тонн мяса", - сообщил основатель группы Игорь Бабаев во время посещения роботизированного завода компании в подмосковной Кашире главой Минсельхоза...    читать дальше
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