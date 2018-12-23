ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 декабря в размере 68,0085 руб., курс евро - 77,9717 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 77,9717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,40 коп.

23 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 68,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,75 коп.

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Национальный банк Белоруссии (НББ) разрешил физлицам с 1 марта 2019 года открывать текущие счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства (за исключением депозитов), сообщили в пресс-службе НББ. Соответствующее решение и другие меры по либерализации валютного... читать дальше

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Группа "Ренессанс страхование" подвела итоги по статистике угонов застрахованных в компании автомобилей. В целом, частота угонов по Москве и Петербургу снизилась за три года в 1,5 раза и на 20% соответственно. В регионах РФ частота угонов остается на том же уровне, говорится в... читать дальше

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков предлагает трехэтапную отмену роуминга между Россией и Белоруссией - к маю 2019 года снизить тарифы, а затем отменить плату за входящие звонки. "Что планируется сделать? Первый этап, который... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп обсуждал в узком кругу возможность уволить председателя ФРС Джерома Пауэлла после недавнего решения о повышении ставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника. "Однако президент много раз за последние несколько дней в конфиденциальных... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос проведения международного межпарламентского мероприятия под эгидой парламентского собрания союзного государства России и Белоруссии. Он привел пример Госдумы, под эгидой которой проходит несколько международных форумов... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником. "Для того чтобы начать любое дело, прежде всего необходима энергия. К экономике и социальной сфере это относится в первую очередь и в прямом смысле. Современный... читать дальше

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В США была приостановлена работа ряда бюджетных ведомств после того, как демократам и республиканцам в Конгрессе не удалось согласовать позицию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, сообщают в субботу американские СМИ. Приостановка работы... Приостановка работы... читать дальше

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Большинство американцев не устраивает работа Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствуют данные опроса, проведенного в пятницу агентством Associated Press. 56% респондентов выразили недовольство работой американского президента, в то время как 42% одобрили его... читать дальше

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Политическое решение Европейского совета о продлении экономических санкций Евросоюза в отношении России оформлено в пятницу юридическим постановлением Совета ЕС. На пресс-конференции на саммите ЕС 13 декабря председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что... На пресс-конференции на саммите ЕС 13 декабря председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что... читать дальше

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На Калининградской железной дороге (филиал ОАО "РЖД") с начала 2018 года различными видами ремонта обновлено 87,9 км железнодорожного полотна, сообщает официальное издание филиала "Калининградская магистраль". "Ремонтно-путевая кампания началась в начале апреля. Обновление... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил бездефицитные бюджеты Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Фонда страхования безработных (ФСБ) на 2019 год. Бюджеты ГФСЗ и ФСБ опубликованы на сайте главы государства. Доходы и расходы бюджета ГФСЗ на... Доходы и расходы бюджета ГФСЗ на... читать дальше

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) и "Союзмультфильм" договорились о сотрудничестве на регулярной основе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии. Там сообщили, что "Союзмультфильм" включен в партнеры бизнес-клуба "Панда". "Для нас большая честь сотрудничать с... читать дальше

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ВЭБ заканчивает текущий год без убытка, прибыль госкорпорации составит 24 млрд рублей, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов. "Этот год мы заканчиваем безубыточно, с прибылью 24 миллиарда рублей. И будущий год также мы планируем, что наша деятельность будет... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 68,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 77,9717 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 77,9717 руб. По сравнению с...

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,71 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2347,17 пункта. К... К... читать дальше

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ООО "Соллерс-Финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на бонды... Сбор заявок на бонды... читать дальше

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