ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 декабря в размере 68,0085 руб., курс евро - 77,9717 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 77,9717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,40 коп.

22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 68,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,75 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,71 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2347,17 пункта. К... К... читать дальше

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ООО "Соллерс-Финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,35% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на бонды... Сбор заявок на бонды... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39591,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 50,971 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6140 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3281 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,1083 руб. Минимальный курс евро составил 77,82 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,82 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8618 руб. Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,9362... Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,9362... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Росдорбанка 2-й серии объемом 300 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "В-(RU)", говорится в сообщении АКРА. Эмиссия предполагает значительный уровень субординации по... Эмиссия предполагает значительный уровень субординации по... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, и завершил пятницу в красной зоне. Европейские фондовые индексы снижались в ходе торгов на опасениях эскалации конфликта между США и Китаем. К вечеру отдельные индикаторы скорректировались на повышение. Европейские фондовые индексы снижались в ходе торгов на опасениях эскалации конфликта между США и Китаем. К вечеру отдельные индикаторы скорректировались на повышение. Фондовые индексы АТР... Фондовые индексы АТР... читать дальше

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ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") приобрело в рамках оферты 1 млн 438,485 тыс. облигаций серии П01-БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций... Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций... читать дальше

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Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2019 год. Как говорится в проекте декрета "О бюджете Союзного государства на 2019 год", доходная часть составит 7 млрд 245 млн рублей, расходная - 6 млрд... Как говорится в проекте декрета "О бюджете Союзного государства на 2019 год", доходная часть составит 7 млрд 245 млн рублей, расходная - 6 млрд... читать дальше

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В декабре индекс потребительского доверия в США вырос до 98,3 пункта с ноябрьского уровня в 97,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительные данные указывали на сохранение индикатора на уровне 97,5 пункта, и эксперты ожидали... Предварительные данные указывали на сохранение индикатора на уровне 97,5 пункта, и эксперты ожидали... читать дальше

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Ноябрьский рост доходов населения США составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,4% по сравнению с октябрем. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики ожидали повышения обоих... Аналитики ожидали повышения обоих... читать дальше

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Повышение цен на сырьевые товары, улучшение долгосрочных прогнозов спроса, а также растущее использование металлов в производстве аккумуляторов закладывают почву для роста числа горнорудных и энергетических проектов в Австралии, являющейся крупнейшим мировым экспортером... читать дальше

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Правительство РФ на своем заседании одобрило два законопроекта, направленных на создание одинаковых условий для работы государственных и частных организаций при оказании субсидируемых из бюджета услуг в социальной сфере. Речь идет о поправках в Бюджетный и Налоговый... Речь идет о поправках в Бюджетный и Налоговый... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу, пытаясь восстановиться с многомесячных минимумов. Инвесторы проигнорировали угрозу президента США Дональда Трампа приостановить работу правительства и оказавшиеся слабее ожиданий данные о ВВП. Индекс Dow... Индекс Dow... читать дальше

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Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 65,06% выпуска на 650,6 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Кроме того, Сбербанк завершил размещение структурных... Кроме того, Сбербанк завершил размещение структурных... читать дальше

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