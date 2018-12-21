Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8618 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8618 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,9362 руб. Было заключено 88 сделок. Объем торгов составил 395,03 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,935 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.