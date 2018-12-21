Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,2121 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,2121 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,83 руб., максимальный - 68,6625 руб. Было заключено 18730 сделок. Объем торгов составил 93675,28 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,4775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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