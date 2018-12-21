21 декабря 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
21 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.12 по 30.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|26.12.2018
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Октябрь 2018
|27.12.2018
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Ноябрь 2018
|27.12.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 16 по 22 декабря
|27.12.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 09 по 15 декабря
|27.12.2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Декабрь 2018
|27.12.2018
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Ноябрь 2018
|28.12.2018
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Декабрь 2018
|28.12.2018
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Ноябрь 2018
|28.12.2018
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Декабрь 2018
|28.12.2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 декабря
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 декабря 2018 года 19:55
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,71 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2347,17 пункта.
К... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:36
ООО "Соллерс-Финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,35% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.
Сбор заявок на бонды... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 39591,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 50,971 млрд руб., или на...
.
21 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6140 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,3281 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,1083 руб.
Минимальный курс евро составил 77,82 руб.,... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8618 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,83 руб., максимальный - 9,9362... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 19:06
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Росдорбанка 2-й серии объемом 300 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "В-(RU)", говорится в сообщении АКРА.
Эмиссия предполагает значительный уровень субординации по... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:57
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, и завершил пятницу в красной зоне.
Европейские фондовые индексы снижались в ходе торгов на опасениях эскалации конфликта между США и Китаем. К вечеру отдельные индикаторы скорректировались на повышение.
Фондовые индексы АТР... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:49
ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация" ("Комкор", входит в группу компаний "Акадо") приобрело в рамках оферты 1 млн 438,485 тыс. облигаций серии П01-БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:41
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства на 2019 год.
Как говорится в проекте декрета "О бюджете Союзного государства на 2019 год", доходная часть составит 7 млрд 245 млн рублей, расходная - 6 млрд... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:32
В декабре индекс потребительского доверия в США вырос до 98,3 пункта с ноябрьского уровня в 97,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
Предварительные данные указывали на сохранение индикатора на уровне 97,5 пункта, и эксперты ожидали... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:23
Ноябрьский рост доходов населения США составил 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны.
Тем временем расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,4% по сравнению с октябрем.
Аналитики ожидали повышения обоих... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:16
Повышение цен на сырьевые товары, улучшение долгосрочных прогнозов спроса, а также растущее использование металлов в производстве аккумуляторов закладывают почву для роста числа горнорудных и энергетических проектов в Австралии, являющейся крупнейшим мировым экспортером... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 18:06
Правительство РФ на своем заседании одобрило два законопроекта, направленных на создание одинаковых условий для работы государственных и частных организаций при оказании субсидируемых из бюджета услуг в социальной сфере.
Речь идет о поправках в Бюджетный и Налоговый... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 17:55
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу, пытаясь восстановиться с многомесячных минимумов. Инвесторы проигнорировали угрозу президента США Дональда Трампа приостановить работу правительства и оказавшиеся слабее ожиданий данные о ВВП.
Индекс Dow... читать дальше
.
21 декабря 2018 года 17:53
Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-46R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 65,06% выпуска на 650,6 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Кроме того, Сбербанк завершил размещение структурных... читать дальше
.