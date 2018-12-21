Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,9413 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8529 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,9413 руб.

Минимальный курс евро составил 77,74 руб., максимальный - 78,3 руб. Было заключено 5713 сделок. Объем торгов составил 41035,96 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,2225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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