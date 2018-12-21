ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 декабря в размере 68,0085 руб.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 декабря, составляет 68,0085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,75 коп.

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Президент США Дональд Трамп в пятницу напомнил, что если демократы в сенате проголосуют против выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, то за этим последует длительная приостановка работы правительства. "Правительство приостановит работу сегодня,... "Правительство приостановит работу сегодня,... читать дальше

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1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-105 на 13 млрд 701,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Тарифы на проезд в столичном транспорте вырастут на 5% в 2019 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы. "В 2019 году цена разовой поездки не изменится. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В целом в 2019 году тарифы на... "В 2019 году цена разовой поездки не изменится. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В целом в 2019 году тарифы на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,74 пункта (0,669%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2337,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2350,63 (-0,1%) пункта,... читать дальше

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Курс доллара США растет в паре с евро в ожидании публикации окончательных данных о динамике ВВП США в третьем квартале, сообщает Dow Jones. К японской иене и фунту стерлингов доллар стабилен. Падение доллара по итогам недели может оказаться самым значительным с марта.... Падение доллара по итогам недели может оказаться самым значительным с марта.... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,44/69,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...

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В январе-октябре 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,3% по сравнению с январем-октябрем прошлого года - до 822 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре импорт вырос в годовом выражении на 40,8% -... читать дальше

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Один из ключевых двигателей роста мировой экономики - глобальная торговля - кажется все менее надежным, предупреждает главный экономист Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Купман. Опережающие экономические индикаторы, по его словам, указывают на существенное... Опережающие экономические индикаторы, по его словам, указывают на существенное... читать дальше

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ЦБ РФ провел комплексное двухдневное стресс-тестирование рыночного риска, который показал достаточную устойчивость российского рынка (биржевой и внебиржевой сегменты) к потенциальным ценовым шокам, говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", опубликованного Банком... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям компании "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) серии 001P-01 кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше

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Альфа-банк полностью разместил облигации Альфа-банка серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,20%. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,20%. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Ставке... Ставке... читать дальше

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В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $426,56 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 24 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76444,27 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 1912,90 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Король бельгийцев Филипп принял отставку правительства Шарля Мишеля, сообщил королевский дворец. "Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших... "Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Дмитрия Пристанскова от должности заместителя министра экономического развития - руководителя Росимущества по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте кабинета министров. Другим распоряжением... Другим распоряжением... читать дальше

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