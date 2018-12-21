.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -42,2 млрд руб.
.
21 декабря 2018 года 10:24
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -42,2 млрд руб.
|0
21 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 декабря по данным на начало операционного дня выросло до -42,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -68 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 декабря 2018 года 16:27
Трамп грозит приостановкой работы правительства, если демократы проголосуют против стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп в пятницу напомнил, что если демократы в сенате проголосуют против выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, то за этим последует длительная приостановка работы правительства. "Правительство приостановит работу сегодня,... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:20
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-105 на 13 млрд 701,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:17
Тарифы на проезд в столичном транспорте вырастут на 5% в 2019 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы. "В 2019 году цена разовой поездки не изменится. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В целом в 2019 году тарифы на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,74 пункта (0,669%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2337,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2350,63 (-0,1%) пункта,... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:08
Курс доллара США растет в паре с евро в ожидании публикации окончательных данных о динамике ВВП США в третьем квартале, сообщает Dow Jones. К японской иене и фунту стерлингов доллар стабилен. Падение доллара по итогам недели может оказаться самым значительным с марта.... читать дальше
.21 декабря 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 67,44/69,04 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,44/69,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
.21 декабря 2018 года 16:00
В январе-октябре 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,3% по сравнению с январем-октябрем прошлого года - до 822 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре импорт вырос в годовом выражении на 40,8% -... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:48
Опережающие экономические индикаторы указывают на существенное замедление подъема мировой торговли в 2019 г. - ВТО
Один из ключевых двигателей роста мировой экономики - глобальная торговля - кажется все менее надежным, предупреждает главный экономист Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Купман. Опережающие экономические индикаторы, по его словам, указывают на существенное... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:36
ЦБ РФ провел комплексное двухдневное стресс-тестирование рыночного риска, который показал достаточную устойчивость российского рынка (биржевой и внебиржевой сегменты) к потенциальным ценовым шокам, говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", опубликованного Банком... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:35
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям компании "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) серии 001P-01 кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:33
Альфа-банк полностью разместил облигации Альфа-банка серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,20%. Срок обращения бумаг - 3,5 года. Ставке... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $426,56 млн
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $426,56 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76444,27 млн руб.
В понедельник, 24 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76444,27 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 1912,90 млн руб.
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 1912,90 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:25
Король бельгийцев Филипп принял отставку правительства Шарля Мишеля, сообщил королевский дворец. "Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших... читать дальше
.21 декабря 2018 года 15:24
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Дмитрия Пристанскова от должности заместителя министра экономического развития - руководителя Росимущества по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте кабинета министров. Другим распоряжением... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.