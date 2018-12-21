21 декабря 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2018
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Декабрь 2018
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Ноябрь 2018
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Декабрь 2018
|12:30
|Изменение ВВП Великобритании
|III квартал 2018
|16:30
|Изменение ВВП США
|III квартал 2018
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Ноябрь 2018
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Октябрь 2018
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Октябрь 2018
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2018
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Декабрь 2018
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Декабрь 2018
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"Правительство приостановит работу сегодня,... читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:48
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21 декабря 2018 года 15:36
ЦБ РФ провел комплексное двухдневное стресс-тестирование рыночного риска, который показал достаточную устойчивость российского рынка (биржевой и внебиржевой сегменты) к потенциальным ценовым шокам, говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", опубликованного Банком... читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:35
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По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за... читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:33
Альфа-банк полностью разместил облигации Альфа-банка серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
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Ставке... читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $426,56 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76444,27 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 1912,90 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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"Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших... читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:24
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Другим распоряжением... читать дальше
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