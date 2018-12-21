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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 76,9377 руб.
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В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
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21 декабря 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 76,9377 руб.

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21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 76,9377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,35 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
21 декабря 2018 года 16:27
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Президент США Дональд Трамп в пятницу напомнил, что если демократы в сенате проголосуют против выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, то за этим последует длительная приостановка работы правительства.

"Правительство приостановит работу сегодня,...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 16:20
ВТБ разместил 18,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-105 на 13,7 млрд рублей
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-105 на 13 млрд 701,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 16:17
В 2019 году тарифы на проезд в московском транспорте изменятся в пределах 5,1%.
Тарифы на проезд в столичном транспорте вырастут на 5% в 2019 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"В 2019 году цена разовой поездки не изменится. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В целом в 2019 году тарифы на...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 21 декабря снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,74 пункта (0,669%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2337,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2350,63 (-0,1%) пункта,...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 16:08
Доллар дорожает к евро, стабилен к фунту
Курс доллара США растет в паре с евро в ожидании публикации окончательных данных о динамике ВВП США в третьем квартале, сообщает Dow Jones. К японской иене и фунту стерлингов доллар стабилен.

Падение доллара по итогам недели может оказаться самым значительным с марта....    читать дальше
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21 декабря 2018 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 67,44/69,04 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,44/69,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 56 коп., Cредний курс продажи...
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21 декабря 2018 года 16:00
Россия в январе-октябре увеличила импорт пальмового масла на 18,3% - Росстат
В январе-октябре 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 18,3% по сравнению с январем-октябрем прошлого года - до 822 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В октябре импорт вырос в годовом выражении на 40,8% -...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:48
Опережающие экономические индикаторы указывают на существенное замедление подъема мировой торговли в 2019 г. - ВТО
Один из ключевых двигателей роста мировой экономики - глобальная торговля - кажется все менее надежным, предупреждает главный экономист Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Купман.

Опережающие экономические индикаторы, по его словам, указывают на существенное...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:36
Результаты стресс-тестирования рыночного риска показали достаточную устойчивость российского рынка
ЦБ РФ провел комплексное двухдневное стресс-тестирование рыночного риска, который показал достаточную устойчивость российского рынка (биржевой и внебиржевой сегменты) к потенциальным ценовым шокам, говорится в "Обзоре рисков финансового рынка", опубликованного Банком...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:35
"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям НКНХ на 15 млрд рублей на уровне "ruAA-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям компании "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ) серии 001P-01 кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:33
Альфа-банк завершил размещение облигаций 002Р-03 на 5 млрд рублей
Альфа-банк полностью разместил облигации Альфа-банка серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,20%. Срок обращения бумаг - 3,5 года.

Ставке...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $426,56 млн
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $426,56 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76444,27 млн руб.
В понедельник, 24 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 76444,27 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:30
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 1912,90 млн руб.
В понедельник, 24 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 1912,90 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:25
Правительство Бельгии ушло в отставку
Король бельгийцев Филипп принял отставку правительства Шарля Мишеля, сообщил королевский дворец.

"Король согласился с отставкой правительства и поручил ему выполнение текущих дел. Он констатировал политическую волю гарантировать успешное управление страной до ближайших...    читать дальше
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21 декабря 2018 года 15:24
Медведев освободил Пристанскова от должности главы Росимущества, назначил на его место Яковенко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Дмитрия Пристанскова от должности заместителя министра экономического развития - руководителя Росимущества по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте кабинета министров.

Другим распоряжением...    читать дальше
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