Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,4071 руб.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,4071 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,23 руб., максимальный - 67,7625 руб. Было заключено 15962 сделки. Объем торгов составил 82437,38 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,7225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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