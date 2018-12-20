Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,0884 руб.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0884 руб.

Минимальный курс евро составил 76,715 руб., максимальный - 77,3475 руб. Было заключено 5137 сделок. Объем торгов составил 34988,1 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,3025 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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