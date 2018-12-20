ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 67,371 руб.

20 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 67,371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,89 коп.

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,7 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2352,88 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться.... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться.... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" досрочно погасил 64,1% выпуска облигаций серии БО-06 в количестве 16 млн 27 тыс. штук, выкупленных ранее по внеплановой оферте, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, на внеочередном собрании акционеров было принято решение об утверждении... Как сообщалось, на внеочередном собрании акционеров было принято решение об утверждении... читать дальше

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ТБ утвердил параметры краткосрочных биржевых облигаций серии Б-1-12 объемом 5 млрд рублей и серии Б-1-13 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Оба выпуска будут размещены по открытой подписке на 1,5 года. Оба выпуска будут размещены по открытой подписке на 1,5 года. Выпуски размещаются в... Выпуски размещаются в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39540,230 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,118 млрд руб., или на...

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 14-го купона облигаций 32-й серии в размере 5,9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building... Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3189 руб. Минимальный курс евро составил 76,73 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,73 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6016 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7807 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7375 руб., максимальный - 9,91... Минимальный курс юаня составил 9,7375 руб., максимальный - 9,91... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США по итогам прошедшей недели незначительно уменьшились, обновив минимальное значение за три месяца (с середины сентября). Как сообщается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная... Как сообщается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Липецкой области и ее облигаций на уровне "АА-(RU)", говорится в сообщении АКРА. Прогноз по кредитному рейтингу - "позитивный". Прогноз по кредитному рейтингу - "позитивный". Как говорится в сообщении агентства,... Как говорится в сообщении агентства,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за откатом мировых фондовых площадок и обвалившейся нефти после повышения ставки Федрезервом США и ухудшения регулятором макроэкономических прогнозов. В четверг упала фондовая Азия (Япония просела на 2,8%, Китай - на 0,5%).... В четверг упала фондовая Азия (Япония просела на 2,8%, Китай - на 0,5%).... читать дальше

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Доллар США на "Московской бирже" ускорил рост в четверг вечером и поднялся выше 68 руб. впервые с 14 ноября. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение в паре с долларом вечером в четверг на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых бирж и... Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение в паре с долларом вечером в четверг на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых бирж и... читать дальше

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Продажи носимых электронных устройств в 2019 году вырастут на 25,8% к показателю 2018 года и превысят 225,1 млн штук, сообщается в отчете исследовательской компании Gartner. При этом расходы конечных пользователей на них достигнут $42 млрд, из которых $16,2 млрд придется на... читать дальше

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Еврокомиссия проводит расследование, касающееся возможного сговора банков с целью манипулирования ценами на долларовые облигации суверенных и наднациональных эмитентов. В заявлении, распространенном регулятором в четверг, отмечается, что ЕК проверяет "действия определенных... читать дальше

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Индекс опережающих экономических показателей США увеличился в ноябре 2018 года на 0,2% после повышения на 0,1% в октябре, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель. Аналитики прогнозировали нулевой рост... Аналитики прогнозировали нулевой рост... читать дальше

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Совет республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии одобрил проект республиканского бюджета на 2019 год, а также новую редакцию Налогового кодекса, сообщает "Интерфакс-Запад". Проект республиканского бюджета на 2019 год запланирован с... Проект республиканского бюджета на 2019 год запланирован с... читать дальше

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