.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7476 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
США расширили санкции против России
Минфин США внес в санкционные списки, связанные с Украиной и кибербезопасностью, 18 человек и четыре компании из России, говорится в заявлении Минфина. Добавления, внесенные в среду в санкционные списки Минфина США, разделены на четыре категории,...
 
На трассах появится чувствительная разметка
Участки с шумовой разметкой по оси на разделительных полосах появятся на отдельных федеральных трассах в 2019 году, пишут "Известия", ссылаясь на источник в Росавтодоре. Первыми ее протестируют на трассах М7 "Волга» в Республике Татарстан, Р-22...
 
Коммунальные услуги оплатили лучше ожиданий
Рост цен за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в этом году стал более умеренным, отмечается в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС, на который ссылается "Коммерсантъ". В январе-ноябре 2018 года рост...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 декабря 2018 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7476 руб.

 0  
20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 58 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7476 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,74 руб., максимальный - 9,7674 руб. Было заключено 53 сделки. Объем торгов составил 293,64 млн руб., что на 170% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7476 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 декабря 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 декабря снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,7 пункта (0,242%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2352,88 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться....    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 19:39
"Открытие холдинг" досрочно погасил 64,1% бондов серии БО-06 в количестве 16 млн 27 тыс. штук
АО "Открытие холдинг" досрочно погасил 64,1% выпуска облигаций серии БО-06 в количестве 16 млн 27 тыс. штук, выкупленных ранее по внеплановой оферте, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, на внеочередном собрании акционеров было принято решение об утверждении...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 19:38
ВТБ утвердил два выпуска облигаций на 15 млрд рублей
ТБ утвердил параметры краткосрочных биржевых облигаций серии Б-1-12 объемом 5 млрд рублей и серии Б-1-13 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Оба выпуска будут размещены по открытой подписке на 1,5 года.

Выпуски размещаются в...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 декабря снизилась на 0,20% и составила 39540,230 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 39540,230 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 81,118 млрд руб., или на...
.
20 декабря 2018 года 19:17
Ставка 14-го купона бондов РЖД 32-й серии - 5,9% годовых
АО "Российские железные дороги" (РЖД) утвердило ставку 14-го купона облигаций 32-й серии в размере 5,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,3189 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4835 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3189 руб.

Минимальный курс евро составил 76,73 руб.,...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 67,6016 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2258 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,6016 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7807 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7807 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7375 руб., максимальный - 9,91...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 19:05
Ставки по 30-летней ипотеке в США снизились до минимума за три месяца
Ставки ипотечного кредитования в США по итогам прошедшей недели незначительно уменьшились, обновив минимальное значение за три месяца (с середины сентября).

Как сообщается в еженедельном обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 18:59
АКРА подтвердило рейтинг Липецкой области и ее облигаций на уровне "АА-(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Липецкой области и ее облигаций на уровне "АА-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Прогноз по кредитному рейтингу - "позитивный".

Как говорится в сообщении агентства,...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 18:57
Индекс МосБиржи потерял 0,2%, индекс РТС упал на 1,5%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за откатом мировых фондовых площадок и обвалившейся нефти после повышения ставки Федрезервом США и ухудшения регулятором макроэкономических прогнозов.

В четверг упала фондовая Азия (Япония просела на 2,8%, Китай - на 0,5%)....    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 18:44
Доллар на "Московской бирже" торгуется выше 68 руб.
Доллар США на "Московской бирже" ускорил рост в четверг вечером и поднялся выше 68 руб. впервые с 14 ноября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение в паре с долларом вечером в четверг на фоне негативной динамики большинства мировых фондовых бирж и...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 18:36
Продажи носимых электронных устройств в 2019 году вырастут на 25,8%, прогнозирует Gartner
Продажи носимых электронных устройств в 2019 году вырастут на 25,8% к показателю 2018 года и превысят 225,1 млн штук, сообщается в отчете исследовательской компании Gartner. При этом расходы конечных пользователей на них достигнут $42 млрд, из которых $16,2 млрд придется на...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 18:28
ЕК расследует возможный сговор банков с целью манипулирования ценами на долларовые облигации
Еврокомиссия проводит расследование, касающееся возможного сговора банков с целью манипулирования ценами на долларовые облигации суверенных и наднациональных эмитентов. В заявлении, распространенном регулятором в четверг, отмечается, что ЕК проверяет "действия определенных...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 18:19
Динамика индекса опережающих показателей США превысила ожидания, индекса Филадельфии - оказалась хуже прогноза
Индекс опережающих экономических показателей США увеличился в ноябре 2018 года на 0,2% после повышения на 0,1% в октябре, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель.

Аналитики прогнозировали нулевой рост...    читать дальше
.
20 декабря 2018 года 18:11
Парламент Белоруссии утвердил бюджет на будущий год с профицитом 1,3% ВВП
Совет республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии одобрил проект республиканского бюджета на 2019 год, а также новую редакцию Налогового кодекса, сообщает "Интерфакс-Запад".

Проект республиканского бюджета на 2019 год запланирован с...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.