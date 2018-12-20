20 декабря 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Май 2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Октябрь 2018
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Октябрь 2018
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Ноябрь 2018
|12:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Ноябрь 2018
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Декабрь 2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 декабря
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Декабрь 2018
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Октябрь 2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 декабря
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Ноябрь 2018
Это автоматическое сообщение.
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