ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 76,4742 руб.

20 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 76,4742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,81 коп.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 58 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7476 руб. Минимальный курс юаня составил 9,74 руб., максимальный - 9,7674... Минимальный курс юаня составил 9,74 руб., максимальный - 9,7674... читать дальше

.

ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 декабря 2018 года. За ноябрь 2018 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 2,2% после роста на 1,7% в октябре и составил на 1 октября 14 трлн 706,6 млрд... читать дальше

.

На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 724 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,3034... читать дальше

.

Выручка ПАО "Мегафон" в 3-м квартале 2018 года увеличилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 88,733 млрд рублей, говорится в отчете компании. Показатель OIBDA по новым стандартам МСФО подрос на 0,9% - до 33,654 млрд рублей. Рентабельность... Показатель OIBDA по новым стандартам МСФО подрос на 0,9% - до 33,654 млрд рублей. Рентабельность... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 декабря по данным на начало операционного дня выросло до -68 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Золотовалютные резервы Белоруссии на начало 2019 года составят около $7 млрд, заявил сегодня на пресс-конференции в Минске председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур. "Золотовалютные резервы Беларуси на конец 2018 года составят около 7... "Золотовалютные резервы Беларуси на конец 2018 года составят около 7... читать дальше

.

Власти республики Крым и Севастополя просят увеличить финансирование по федеральной программе развития (ФЦП) регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей, инициатива будет рассмотрена, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров. "Есть... "Есть... читать дальше

.

На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 67,358... читать дальше

.

В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 67,3580 руб. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 10,20 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 10,20 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская...

.

По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,47 пункта (1,165%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2331,11 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 8,55 пункта (0,778%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 8,55 пункта (0,778%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Дома в Лондоне могут подешеветь по итогам 2018 года всего лишь во второй раз за последние два десятилетия на фоне неопределенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС, говорится в отчете аналитической компании Hometrack. Эксперты прогнозируют снижение цен на... Эксперты прогнозируют снижение цен на... читать дальше

.

Сегодняшние торги фондовые индикаторы России начали на фоне негативной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе после того, как ФРС США повысила базовую процентную ставку и ухудшила макроэкономические... Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе после того, как ФРС США повысила базовую процентную ставку и ухудшила макроэкономические... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,59/68,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Умеренный леверидж и генерирование хорошего денежного потока подкрепляют стабильный прогноз по показателям российского корпоративного сектора в 2019 году, несмотря на ожидаемый слабый рост, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Вместе... Вместе... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций Бинбанка серий БО-02 - БО-14, а также серии БО-П03 и в решения о дополнительных выпусках этих серий (суммарный объем основных и дополнительных выпусков равен 121 млрд рублей), а также в программу... читать дальше

.

В 3-м квартале темпы роста новозеландской экономики относительно предыдущего квартала резко замедлились и составили минимальные за почти 5 лет 0,3%, свидетельствуют официальные данные. Во 2-м квартале ВВП Новой Зеландии вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, и... Во 2-м квартале ВВП Новой Зеландии вырос на 1% по сравнению с предыдущим кварталом, и... читать дальше

.