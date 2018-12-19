Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7551 руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7551 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7249 руб., максимальный - 9,8323 руб. Было заключено 127 сделок. Объем торгов составил 528,63 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8025 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.