Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,5646 руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,5646 руб.

Минимальный курс евро составил 76,3 руб., максимальный - 76,91 руб. Была заключена 3861 сделка. Объем торгов составил 24850,96 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,88 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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