Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 декабря

19 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2694,11 (+14,29) руб./грамм; на серебро - 31,62 (+0,29) руб./грамм; на платину - 1706,74 (+7,18) руб./грамм; на палладий - 2725,18 (+17,04) руб./грамм.

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АО "Открытие холдинг" 18 декабря провело общее собрание владельцев облигаций серий БО-01 и БО-П02 - БО-П04, говорится в сообщениях эмитента. Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению... читать дальше

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Тинькофф банк установил ставку 6-7-го купона биржевых облигаций серии БО-07 в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента. 5-летние облигации объемом 3 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 29 декабря... 5-летние облигации объемом 3 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску 29 декабря... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,29 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2358,58 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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"СФО ТКБ МСП 1" (SPV-компания Транскапиталбанка) завершило размещение залоговых облигаций объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 14 декабря до 16:00 17 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25%... Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 14 декабря до 16:00 17 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25%... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 39621,347 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 111,516 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8056 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8365 руб. Минимальный курс евро составил 76,325 руб.,... Минимальный курс евро составил 76,325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,3904 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7551 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7249 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7249 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно. Поддержку индексу МосБиржи оказало ослабление рубля. В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1,1%). Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление... В среду в Азии динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,6%, Китай - на 1,1%). Статданные из Японии, опубликованные во вторник, указали на резкое замедление... читать дальше

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Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене на данных о запасах топлива в США. Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы... Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей. При этом запасы... читать дальше

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает повысить сумму сделки, которая была совершена вкладчиком банка незадолго до отзыва у него лицензии и законность которой может быть оспорена в суде, до 10 млн рублей, сообщил журналистам генеральный директор АСВ Юрий Исаев. По его... читать дальше

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Сбор зерна в России в 2018 году в чистом весе составил 112,8 млн тонн, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Это на 16,7% меньше, чем в 2017 году (135,5 млн тонн). Урожай подсолнечника составил 12,6 млн тонн (на 20,1% больше). Сахарной свеклы накопано... Урожай подсолнечника составил 12,6 млн тонн (на 20,1% больше). Сахарной свеклы накопано... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 497 тыс. баррелей - до 441,457 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1766 тыс. баррелей и составили 230,103 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1766 тыс. баррелей и составили 230,103 млн баррелей,... читать дальше

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Доля компаний с признаками фиктивности в на 1 декабря 2018 года составила 5,6%, или 230,785 тысяч организаций, сократившись с 12,1%, или 528,219 тысяч, на начало года, сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Из зарегистрированных на начало 2017... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 93,036% от номинала, что соответствует доходности 3,42% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре 2018 года повысились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,32 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В октябре продажи составили 5,22 млн домов, и аналитики... В октябре продажи составили 5,22 млн домов, и аналитики... читать дальше

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